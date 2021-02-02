Ученые назвали причину возникновения особо опасного рака крови
02.02.2021, 13:56,
Разное
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Американские ученые, которые представляют онкоцентр Йельского университета, назвали причину возникновения опасного рака крови – лейкемии. Исследователям удалось обнаружить молекулярный механизм, с помощью которого можно предотвратить развитие онкологического заболевания, устойчивого к лечению.
По словам исследователей, в иммунных злокачественных B-ALL клетках они наблюдали повышенный уровень лактоназы PON2, отличающейся антиоксидантными свойствами. В процессе эксперимента исследователи определили, что данная молекула способствует тому, что вырабатывается энергия. Это обеспечивает рост злокачественных клеток, так как усваивается глюкоза из-за высвобождения из стоматина ее переносчика.
Ученые пришли к выводам, что потеря PON2 может привести к предотвращению развития лейкемии, самого опасного рака крови. При этом, когда фиксировали высокие показатели лактоназы, это свидетельствовало о более агрессивном протекании болезни. Показатель ферментативной активности PON2 может стать мишень для лекарственных препаратов, которые будут избирательно уничтожать B-ALL клетки.
Источник: lenta.ru
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