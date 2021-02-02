 

Ученые назвали причину возникновения особо опасного рака крови

02.02.2021, 13:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские ученые, которые представляют онкоцентр Йельского университета, назвали причину возникновения опасного рака крови – лейкемии. Исследователям удалось обнаружить молекулярный механизм, с помощью которого можно предотвратить развитие онкологического заболевания, устойчивого к лечению.
По словам исследователей, в иммунных злокачественных B-ALL клетках они наблюдали повышенный уровень лактоназы PON2, отличающейся антиоксидантными свойствами. В процессе эксперимента исследователи определили, что данная молекула способствует тому, что вырабатывается энергия. Это обеспечивает рост злокачественных клеток, так как усваивается глюкоза из-за высвобождения из стоматина ее переносчика.

Ученые пришли к выводам, что потеря PON2 может привести к предотвращению развития лейкемии, самого опасного рака крови. При этом, когда фиксировали высокие показатели лактоназы, это свидетельствовало о более агрессивном протекании болезни. Показатель ферментативной активности PON2 может стать мишень для лекарственных препаратов, которые будут избирательно уничтожать B-ALL клетки.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко в Сочи

17.12 / Мнение: По Германии в ООН скучать не будут

17.08 / Водитель расстрелял дорожного рабочего в Москве

28.06 / Целибат поневоле

20.11 / Ученые назвали натуральное средство для ускорения роста волос

28.09 / Немецкие СМИ сообщили о тайном визите Меркель к Навальному

10.07 / Более 45 тысяч человек подписали петицию

15.11 / “Мой цветочек ненаглядный”: Нюша умилила поклонников совместным снимком с дочерью

27.09 / Друг семьи рассказал, почему Наташа Королева простила Тарзана

01.08 / В Коста-Рике замечен необычный НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска