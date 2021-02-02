Ученые раскрыли тайну самого быстро растущего растения на планете

02.02.2021, 13:56, Разное

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Ученые заявили, что им удалось раскрыть тайну быстро растущего растения вольфии. Воспользовавшись методом секвенирования генома, они установили, что причина кроется в генетических особенностях организма.

Исследованием вольфии занимались сотрудники Института Солка. Они отметили, что в прошлом такие организмы, как дрожжи, бактерии и черви позволили науке достичь существенного прогресса. Учитывая, что вольфия – минималистическое растение с определенными особенностями, специалистам захотелось разобраться в ее фундаментальных принципах.

По словам Тодда Майкла из Лаборатории молекулярной и клеточной биологии, они наблюдали за вольфией в условиях света и темноты. Оказалось, что у растения намного меньше генов, ответственных за реакцию на смену дня и ночи, чем у традиционных растений. Именно это определяет ее стремительный рост.

Источник: planet-today.ru