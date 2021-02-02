Мария Максакова считает, что дочь против нее настроила семья

02.02.2021, 13:56, Разное

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Во время съемок программы «Судьба человека» Мария Максакова заявила Борису Корчевникову, что 12-летнюю дочь Люсю против нее настроила семья. Певица, в связи с этим, намерена обратиться в органы опеки.

Отношения с родственниками у Марии Максаковой стали натянутыми после того, как она переехала в 2016 году с мужем Денисом Вороненковым в украинскую столицу. Спустя год экс-депутат был застрелен киллером в Киеве. В этом году артистка приняла решение вернуться в Россию, но родные не идут с ней на примирение. От нее отвернулась даже мать Людмила Максакова. Однако больше всего бывший депутат переживает по поводу того, что с ней не хочет общаться дочь Людмила. Певица уверена, что 12-летняя девочка не может противостоять решению огромной семьи, поэтому идет на поводу у родственников.

В студии «Судьбы человека» Мария Максакова отметила, что намерена обратиться за помощь в органы опеки. Всего у артистки трое детей – два сына и дочь, которые появились во время ее гражданского брака с Владимиром Тюриным. Экс-избранника дочери Людмилы Максаковой называют «вором в законе».