Компания Samsung создает раздвижные экраны и дисплеи-свитки

02.02.2021, 13:54, Новости дня

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Представители компании Samsung Display официально подтвердили ранее распространенную информацию о том, что у них ведутся работы по созданию экранов нового типа. Речь идет не только о раздвижных дисплеях, но и о так называемых свитках.

С соответствующим заявлением выступил старший вице-президент Чой Квон Ён. По его словам, инновационные экраны вскоре будут использованы в новых флагманских смартфонах и других электронных устройствах.

Если все пойдет хорошо, первое устройство с таким экраном компания сможет представить уже до конца текущего года, уточнил менеджер. Новый тип экранов, кроме прочего, будет отличаться низким уровнем потребления энергии и высоким качеством отображаемой картинки.