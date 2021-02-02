Мнение: Закручивают гайки! Бесчеловечный режим Путина продолжает терзать собственный народ!

02.02.2021, 13:44, Разное

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Это такая прелесть – я не перестаю радоваться за наших долбогномиков! Не знаю, честно, как сюда добавить видео из Телеграм – но суть одна: придурошные записали "видосик" из пазика, что дескать – их заставляют внутри него стоять, не кормят, не дают пописать, короче – режим лютует. В ВШЭ – Высшей Школе Экономики откуда сволочи отчислили самую светлую голову нашей с вами современности тире политического заключенного Егорку Жукова – тоже бастуют: оказывается там начали выпиливать придурков, кто ходил на митинги и получил штрафы или отсидки. Борцы в растерянности – режим закручивает гайки!

…ть! Ребята, какая с вами нахрен революция? Каким надо быть мудаком, чтобы записывать из автозака на телефончик (ааа!!) – мы просим внимания общественности и международных структрур! Але, дебил – тебя не смутило, что сатрапы и душители свободы Путина – не отобрали у тебя твой сраный смартфон, да он еще батарейку держит! Т.е. еще раз – ты типа 40 часов катаешься и не можешь пописать – но у тебя есть выход в Интернет? Да, да, я знаю, что это расчитанно на дебилов, ой, еще раз мои сорри – на думающих людей. Куда ватникам до полета мыслей строителей прекрасной России "бу-бу-бу"!

А в целом, слушайте – вот режим-то лютует ведь?

1) В России ты получаешь максимум штраф, срок надо сильно постараться заработать.

2) В США срок, но обычно пуля. Во Франции срок, но обычно пуля, правда, резиновая. Хотя потом все равно срок.

3) В Голландии по морде из огне.. водомета, а прокурор увидев это, только добавит – какого хрена, деточка, ты вообще там делала?

1) В России ты будешь записывать жалостливые видосики из автозака.

2) В США ты будешь лежать мордой в пол и молиться, чтобы мент тебе на шею не наступил коленом.

3) Во Франции тебе прилетит свето-шумовой грантой и оторвет руку.

Я честно не пойму, когда эти мудаки кричат "мы здесь власть" – они что в виду имеют? Получив срок – почему Тик-Токеры блеют, что они пошутили и их не поняли?

Але, придурошные – вы хотя бы понимаете, что вы – деге… детишки и детишки тупые?

Революция – это жопа, гражданская война – это смерть, а наварит на вас Ходор, Навальный и другая гнусь? Вы, придурки, прежде чем мне тут рассказывать про революцию – хотя б посмотрите кино что ли? Ладно, я понимаю, что "Собачье сердце" это для вас слишком сложно, многа букав тире мало картинок – ну, поглядите, хрен с вами "Бэтмена"! Который – "Возвращение темного рыцаря"! Там же для особо тупых все расписано – что будет и как!

Господи, дай нормальным людям терпения пережить выкрутасых этих долбанных посетителей коворкингов, барбершопов и писеч… ну, вы поняли.

p.s. На фото добрые полицейские США вежливо зачитывают права мирно протестующим.

Счастья вам.