Лавров заявил об инсценировке ситуации с Навальным

02.02.2021, 13:26, Новости дня

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Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о наличии оснований, которые позволяют полагать, что ситуация с блогером Алексеем Навальным является инсценировкой западных стран.

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно» или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, в этой связи РФ ожидает от Швеции транспарентности и честности в вопросе предоставления данных по Навальному.

Ранее Лавров заявил, что Швеция все еще не ответила на запросы РФ по блогеру Алексею Навальному, что не вписывается в принципы транспарентности.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.