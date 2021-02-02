 

Лавров заявил об инсценировке ситуации с Навальным

02.02.2021, 13:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о наличии оснований, которые позволяют полагать, что ситуация с блогером Алексеем Навальным является инсценировкой западных стран.

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно» или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. 

По его словам, в этой связи РФ ожидает от Швеции транспарентности и честности в вопросе предоставления данных по Навальному.

Ранее Лавров заявил, что Швеция все еще не ответила на запросы РФ по блогеру Алексею Навальному, что не вписывается в принципы транспарентности. 

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Европейские политики указывали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Трамп и его послы убили авторитет США в глазах ЕС — и возможно навсегда

30.08 / Политика: Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая

04.12 / Очистные сооружения за 344 млн рублей построили по нацпроекту в Марий Эл

16.08 / Пономарев: Один из бывших украинских чиновников мне предлагал взятку за то, что мы не будем инвестировать в Украину

08.09 / Минфин Украины продал государственных облигаций на 987 млн ​​грн

31.10 / France 24 – час в день, на километр от дома — во Франции снова вводят пропуска для прогулок

04.10 / В Канаде смерть многодетной матери в больнице спровоцировала антирасистские протесты

10.07 / Во Львовской области впервые за месяц количество новых случаев COVID-19 не превышает 100

23.11 / Щербань: Я оставляю за собой право защищать честь и репутацию моей семьи. Светлую память моего отца

19.08 / В Мали военные подняли мятеж. Арестованы президент и премьер-министр государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска