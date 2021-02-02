 

Рада утвердила санкции против Никарагуа из-за консульства в Крыму

02.02.2021, 13:26, Новости дня
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Верховная рада Украины утвердила введение экономических и других санкций в отношении Никарагуа из-за открытия почетного консульства этой страны в Крыму.

Соответствующее постановление принято на сессии украинского парламента. Его поддержали 322 депутата, передает ТАСС. 

«Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа», введенное в действие указом президента Украины от 1 февраля 2021 года», – говорится в тексте постановления.

Санкции введены на пять лет. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что причиной санкций стало открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму. 

«Летом 2019 года правительством республики Никарагуа осуществлены недружественные действия по отношению к нашему государству – внедрена инициатива открытия так называемого почетного консульства Никарагуа на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя», – сообщил он.

В ноябре 2020 года вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что в Крыму появится первое после воссоединения с Россией консульство, его откроет Никарагуа. 



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