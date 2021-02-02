 

Вице-канцлер ФРГ выразил уверенность в завершении строительства «Северного потока – 2»

02.02.2021, 13:26, Новости дня
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Газопровод «Северный поток – 2» будет полностью достроен, сообщил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц на онлайн-конференции «Европа – 2021».

Он утвердительно ответил на вопрос о том, «будет ли «Северный поток – 2» достроен до конца», передает ТАСС.

Шольц в ответ на замечание о том, что против проекта выступают многие важные партнеры Германии в ЕС и США заявил, что «сложности есть». Однако, добавил он, «европейские государства вместе объяснили – вполне детально, – что они придерживаются мнения, что это европейский вопрос, и что они не хотят, чтобы другие вмешивались». «А там посмотрим», – сказал вице-канцлер.

Ранее немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2». В частности, о невозможности продолжать строительство газопровода на фоне насилия в отношении демонстрантов в РФ заявили представители немецких «зеленых» и либералов, сообщает Deutche Welle.

Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из РФ в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».



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