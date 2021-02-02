Скандалы: Второе пришествие «Газпрома» на Охтинский мыс

02.02.2021, 13:18, Разное

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Конфликт вокруг исторической территории Петербурга, оцененной в 500 млрд рублей, приобрел международный уровень

В Санкт-Петербурге назревает конфликт из-за застройки уникальной историко-археологической территории – Охтинского мыса. Губернатор Александр Беглов попал под тройное давление – со стороны активистов, борющихся за её сохранение, президента Владимира Путина, их поддержавшего, и «Газпром нефти». Компания получила землю в центре Северной столицы, только лишь кадастровая стоимость которой оценивается почти в 500 млрд рублей.

«Газпром нефти» грозит повторный скандал, аналогичный тому, что случился в 2000-х годах и вышел на международный уровень. Тогда «дочка» «Газпрома» планировала построить деловой центр высотой свыше 400 метров для размещения головного офиса. Жители Санкт-Петербурга и архитектурное сообщество не позволили реализовать проект на участке Охтинского мыса, и он был перенесён в Лахту. Спустя 10 лет «Газпром нефть» продала объект материнской компании и вернулась к идее строительства «Охта-центра» – правда, на этот раз с меньшей высотностью. Градозащитники вновь выступили против.

В Петербурге проходят акции и флешмобы в защиту Охтинского мыса, жители настаивают на создании музея-заповедника на его территории. В конце декабря 2020 года эту задумку поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с общественниками.

Как рассказала «Октагону» историк и организатор сбора подписей Тамара Жеглова, одна из ведущих архитектурных фирм Санкт-Петербурга уже согласилась сделать профессиональный эскиз-проект музеефикации.

– Раньше были только наброски и студенческие работы. А этот проект, если выйдет на конкурс, не проиграет. Он покажет, что реализация подобного проекта может быть и выгодной, и престижной для страны. Почти в любом европейском городе есть археологическая экспозиция, а в Петербурге – нет. Был небольшой кусок в Петропавловской крепости – его убрали. В Эрмитаже представлена археология всей страны, но нет ничего, посвящённого Петербургу, – напоминает Тамара Жеглова.

На стороне активистов часть депутатов заксобрания Санкт-Петербурга. Руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский и замруководителя фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова обратились к губернатору Александру Беглову с вопросами о возможности выкупа или мены принадлежащего «Газпром нефти» участка и формировании открытого археологического музея. Из Смольного поступил ответ, что «не имеется правовых оснований для осуществления мены» и «процедура принятия решений о подготовке изменений в проект планировки территории не осуществляется». На запрос «Октагона» к моменту публикации ответ из Смольного не поступил.

В «Газпром нефти» изданию сообщили, что предложений по выкупу участка на Охтинском мысе и музеефикации имеющихся на нём объектов культурного наследия ни от кого не получали.

«Целесообразность музеефикации должны определять ответственные государственные органы и эксперты. Подобные решения находятся вне зоны компетенции бизнеса», – прокомментировали «Октагону» в пресс-службе компании.

Историческая ценность

В 90-х годах археологическая экспедиция под руководством Петра Сорокина исследовала прилежащие к расположенному на мысе «Петрозаводу» участки и обнаружила останки шведской крепости Ниеншанц XVIII века постройки.

В 2001 году территория была объявлена археологическим памятником и взята под охрану. После того как земля досталась «Газпром нефти» под возведение «Охта-центра» и участок расчистили от остававшихся советских построек – зданий «Петрозавода», – археологические раскопки продолжились.

Как рассказал «Октагону» Пётр Сорокин, экспедиция нашла на месте запланированного возведения делового центра новые памятники: объекты эпохи неолита, новгородское мысовое городище XVIII века, шведскую крепость Ландскрона XVIII века, сооружения Охтинской верфи XIX века.

– Помимо фортификационных сооружений, причисляемых законом к недвижимым объектам культурного наследия, на территории мыса имеется два каменных и три деревянных сооружения, – говорит Пётр Сорокин.

Летом 2009 года одновременно с увеличением властями допустимой высотности построек до 403 метров комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга уменьшил территорию выявленного объекта наследия, исключив всю центральную часть.

Группа Петра Сорокина отказалась от дальнейшего участия в раскопках. В 2011 году по заказу «дочки» «Газпром нефти» ОДЦ «Охта» была проведена экспертиза участка. Её исполнители из НП «Национальный союз экспертов» рекомендовали признать Охтинский мыс «достопримечательным местом» регионального значения, а основную часть территории отдать под застройку, в том числе жилую. Градозащитники смогли оспорить экспертизу в суде и добиться лишения специалистов права экспертной оценки.

В 2018 году состоялась повторная экспертиза. На этот раз заказчиком выступило ООО «Городъ» с уставным капиталом 12 тыс. рублей. По сообщению педагога и археолога Тамары Жегловой, фирма имеет неоднозначную репутацию среди активистов Санкт-Петербурга.

– Подобные фирмы принимают участие в делах, в отношении которых у градозащитников остаются многочисленные вопросы. Эти фирмы находят способы, которые позволяют вывести объект из под охраны. Тогда его можно хоть сносить, хоть перестраивать. Так, недавно благодаря компании «Городъ» снесли флигель Шуваловского дворца, – рассказывает Тамара Жеглова.

Археологические исследования территории мыса проводил казанский эксперт Айдар Ситдиков. Его выводы повторили результаты первой экспертизы, выполненной по заказу ОДЦ «Охта». По мнению Петра Соколова, исследование Ситдикова «искажает реальную ситуацию с расположением, масштабами и сохранностью останков исторических сооружений».

– Поэтому исторические крепости практически не попадают в охранную зону. Целью этой экспертизы является обоснование застройки территории мыса, – убеждён археолог.

По его словам, найденные памятники занимают около 80 процентов территории мыса, а значит, почти все они попадают под застройку «Газпром нефти» – «за пределами остаются лишь небольшие участки неолитического культурного слоя». При общей площади принадлежащего «Газпром нефти» участка в 4,7 гектара охранные обременения распространяются лишь на 0,8 гектара.

На основании экспертизы Ситдикова Минкультуры России приняло решение о взятии под охрану только небольшой части мыса, что позволило «Газпром нефти» приступить к реализации нового проекта.

В «Газпром нефти» ссылаются на то, что в 2020 году границы памятников на Охтинском мысе подтвердили две судебные инстанции – федерального и городского уровня. В ноябре Верховный суд РФ во второй, апелляционной инстанции согласился с правомерностью приказа Минкультуры № 250 о предмете охраны и границах памятника на Охтинском мысе. В декабре городской суд Санкт-Петербурга отказался отменять распоряжение петербургского КГИОП (комитет по охране памятников) № 293-р об охране памятников на Охтинском мысе, которое основано как раз на вышеупомянутом приказе Минкультуры.

«В настоящее время “Газпром нефть” дорабатывает архитектурную концепцию будущего пространства на Охтинском мысе. Компания также взяла на себя обязательства по сохранению всех объектов культурного наследия на своём участке. Это четыре охранных зоны площадью 0,8 гектара (чуть более 15 процентов участка «Газпром нефти»), утверждённых Министерством культуры РФ. В соответствии с российским законодательством все объекты культурного наследия на Охтинском мысе будут сохранены. Никакого строительства на этих территориях вестись не будет. Зоны памятников интегрируют в ландшафтный парк, и свободный доступ к ним получат все желающие», – добавили в «Газпром нефти».

Финансовые вопросы

В конце 2005 года губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко согласовала с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером перерегистрацию «дочки» госкорпорации – «Сибнефти» – из Омска в Петербург. Сделано это было для увеличения налоговых поступлений в бюджет города.

«Сохранение культурного наследия требует капиталовложений и является общегосударственной задачей», – отмечала Матвиенко, добавляя, что Петербург предоставит «Сибнефти» благоприятные условия для деятельности.

В обмен «Газпром» получил возможность застройки Охтинского мыса для своих целей, но за счёт бюджетных средств.

В 2006 году заксобрание одобрило законопроект о целевой программе «Строительство административного делового центра в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга». Против выступила лишь небольшая группа депутатов, усмотревших в ней «бюджетный откат».

В первоначальной редакции программы указано, что основная цель её реализации – строительство административного делового центра, жилых домов и объектов социнфраструктуры для его функционирования. Конечный результат – строительство объектов площадью не менее 1 миллиона квадратных метров, развитие рынка недвижимости в Санкт-Петербурге, прилегающей к объектам территории и создание новых рабочих мест.

Возведение центра оценивалось в 60 млрд рублей, которые правительство города намеревалось выделять ООО «Газпром нефть Инвест» в течение 10 лет – с 2006 по 2016 год, пока не завершатся работы.

Общественный резонанс привёл к изменению подхода в финансировании строительства и уточнению целей программы. В новых редакциях уже принятого закона они начали звучать как благо для города: «…Вывод промзон из центральной части города, комплексное социально-экономическое развитие районов для улучшения качества жизни населения и создание нового центра общественно-деловой жизни Санкт-Петербурга».

Затраты бюджета снизились сначала до половины суммы – 30 млрд рублей, а в 2009 году вышли изменения к закону, по которым объём средств из бюджета сократился до 4,4 млрд рублей, выплаченных в 2007–2008 годах в форме субвенций и бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО «Общественно-деловой центр “Охта”» (специально созданное дочернее предприятие ПАО «Газпром нефть»).

Газоскрёб

Недовольство вызывал и сам проект «Газпрома». Конкурс на его разработку в 2006 году выиграло британское архитектурное бюро RMJM London.

Проект включал в себя строительство небоскрёба высотой свыше 300 метров, который в народе тут же окрестили газоскрёбом. Это нарушало высотный регламент участка застройки на Охтинском мысе, ограниченный высотой 48 метров.

Против выступили и Союз архитекторов России, и известные зарубежные архитекторы Норман Фостер, Кисё Курокава и Рафаэль Виньоли, заявив об «агрессивном воздействии высотного здания на силуэт города».

Кроме того, ЮНЕСКО пригрозило России внесением Санкт-Петербурга в чёрный список мировых ценностей, находящихся в опасности (с 1990 года объект «Исторический центр Санкт-Петербурга» входит в список памятников Всемирного наследия).

Несмотря на проявления недовольства и несоответствие проекта закону, «Газпром» не останавливал подготовку участка к строительству высотки и выбирал подрядчиков.

А в 2009 году представители «Охты» попросили увеличить разрешённую высотность новостроек – и Валентина Матвиенко подписала постановление, позволяющее возвести объект высотой до 403 метров.

Действия Матвиенко тогда оспорил министр культуры РФ Александр Авдеев. Осенью 2009 года он направил в прокуратуру Санкт-Петербурга заключение Росохранкультуры, в котором указывалось на грубые нарушения законодательства при подписании постановления. Через год президент РФ Дмитрий Медведев публично выразил сомнения в необходимости строительства высотки напротив Смольного.

И «Газпром» с Матвиенко отступили. В декабре 2010 года было отменено постановление петербургского правительства, разрешающее отклонение от высотного регламента до 403 метров при строительстве на Охтинском мысе. Также власти совместно с «Газпромом» приняли решение о переносе места возведения небоскрёба.

«Это не временное отступление. Проекта “Охта-центр” на Охтинском мысе уже не будет», – прокомментировал тогда Алексей Миллер, добавив, впрочем, что проблема была «вовсе не в высотном регламенте и сохранении архитектурного наследия Петербурга, а в косности общественного мышления».

Через полгода Валентина Матвиенко ушла с поста губернатора Санкт-Петербурга. «Газпрому» разрешили построить небоскрёб в более отдалённом от центра Петербурга районе – Лахте. Первую очередь сдали осенью 2018 года. В комплекс вошло пять объектов, один из которых – деловой центр высотой 462 метра, ставший самым северным небоскрёбом в мире.

В феврале 2019 года «Газпром нефть» продала «Лахта-центр» «Газпрому». Сообщалось, что сумма сделки могла составить около 120 млрд рублей. Меньше года спустя «Газпром нефть» провела закрытый конкурс на проект «Охта-центра», в котором победила концепция японского архитектурного бюро Nikken Sekkei. Борьба с оппонентами застройки перешла в новую стадию.

Анна Фёдорова