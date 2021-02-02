Скандалы: Дело Wirecard

02.02.2021, 13:18, Разное

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Как исчез член совета директоров компании Ян Марсалек, которого считают ключевым звеном в мошеннической схеме на сумму в 2 миллиарда долларов

Еще летом, когда в компании вскрылись махинации на сумму почти в 2 миллиарда долларов, член совета директоров Ян Марсалек, которого считают ключевым звеном в мошеннической схеме, таинственным образом исчез. Теперь австрийская и немецкая пресса сообщает, что летом ему удалось на частном самолете улететь в Минск — благодаря помощи бывшего сотрудника австрийской контрразведки и бывшего депутата австрийского парламента. Рассказываем, кто такой Ян Марсалек, как он может быть связан с российскими спецслужбами и как отдельные фигуранты скандала оказались деловыми партнерами украинских богачей.

Мошенническую схему в немецкой компании Wirecard, которая вскрылась в июне этого года, в прессе Германии окрестили финансовым крахом века и скандалом века. Это действительно впечатляющая история.

Компания Wirecard возникла еще в 1999 году — она предоставляла услуги платежной системы, а также выдачу электронных платежных карт. В отличие от традиционных банков и других платежных систем, Wirecard не сильно интересовалась происхождением средств и целями транзакций, по сути, гарантируя своим клиентам возможность безопасно оплачивать операции в теневом сегменте интернета: например, в онлайн-казино и на порносайтах. В начале 2000-х Wirecard вышла на биржу, стоимость ее акций постоянно росла, а портфель клиентов пополнялся крупными солидными компаниями. При этом вопросы к финансовой отчетности Wirecard периодически возникали: так, в 2017 году немецкий бизнес-журнал Manager Magazine, покопавшись в финансовом отчете компании, поставил вопрос о непонятном происхождении 250 миллионов евро на балансе компании, однако дальше публикации дело не пошло. Это был не единственный скандал, однако руководство компании каждый раз находило объяснение, а в 2018 году Wirecard вошла в список DAX — индекс 30 крупнейших публично торгуемых компаний Германии. Это был успех.

Однако журналисты из разных стран продолжали изучать документы. В 2019 году газета Financial Times опубликовала собственное расследование. «Внутренние документы компании, а также переписка менеджеров высшего звена финансовой команды Wirecard свидетельствуют о намеренной попытке искусственно раздуть показатели продаж и прибыли компании в Ирландии и Дубае», — говорится в материале. На публикацию статьи отреагировало федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии — в итоге выяснилось, что руководство компании годами подделывало отчетность, в сумме записав в активы порядка 1,9 миллиарда евро с несуществующих счетов. В конце июня был арестован руководитель компании Маркус Браун. Член совета директоров

Ян Марсалек, которого следователи сочли главным звеном мошеннической схемы, сумел скрыться. В последний раз Яна Марсалека видели летом в Минске, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Бывший разведчик и депутат-националист

На прошлой неделе австрийская газета Der Standard со ссылкой на материалы следствия опубликовала рассказ о том, как именно Марсалек покинул Европу и кто помог ему бежать.

По данным издания, 18 июня Марсалек встретился в мюнхенском ресторане с бывшим руководителем одного из департаментов австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT), Мартином В. Кроме того, на встрече в ресторане была Сабина Э. — ассистентка Марсалека. На следующий день Марсалек покинул Европу, вылетев из аэропорта Бад-Феслау в Минск на частном самолете. По данным издания, Мартин В. арестован и находится под стражей.

Также под арестом находится предприниматель и политик, которого журналисты der Standard обозначили инициалом С. По данным издания, именно он спланировал детали побега — в том числе, организовал частный борт.

Историю der Standard подтверждает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на ордер на арест Мартина В., полученный прокурором Вены 22 января и имеющийся в распоряжении редакции. Из документов вытекает, что политик С., о котором ранее сообщило австрийское издание, — Томас Шелленбахер, бывший депутат парламента Австрии от националистической Австрийской партии свободы. По данным следствия, Шелленбахер дал показания и признал, что занимался организацией перелета Марсалека в Минск. Он связался с компанией Jet X Aviaion Services, которая 19 июня предоставила самолет Cessna Citation Mustang 50. Шелленбахер также рассказал, что Марсалек опоздал в аэропорт: вылет, назначенный на 15.30, состоялся в 20.03, а в 23.00 по местному времени самолет с Марсалеком на борту приземлился в Минске. За перелет Марсалек расплатился наличными — около 8 тысяч евро.

Шелленбахер не в первый раз оказывается в центре внимания прессы: по данным расследования Süddeutsche Zeitung, в свое время он прошел в парламент благодаря взятке в 10 миллионов евро, которую руководитель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе получил от группы украинских инвесторов в Австрии.

Не меньший интерес для австрийской полиции представляет роль в этой истории бывшего сотрудника BVT Мартина В. По данным Süddeutsche Zeitung, следователи обвиняют его в злоупотреблении бывшими служебными полномочиями и коррупции: они подозревают, что Мартин В. за вознаграждения оказывал Марсалеку разные услуги, в частности «проверял платежеспособность провайдеров порнографических интернет-сайтов».

Связи с российскими спецслужбами

Помимо финансовых махинаций, Марсалека подозревают в связях с российскими спецслужбами. В ходе совместного расследования, журналисты Der Spigel, Bellingcat и The Insider выяснили, что за последние 10 лет Марсалек успел 60 раз слетать в Россию, причем в большинстве случаев поездки по длительности не превышали один день, иногда — несколько часов. Чаще всего Марсалек летал в Москву, Петербург, Казань и Нижний Новгород. По данным Bellingcat, для въезда в Россию Марсалек использовал шесть различных паспортов. Издание также сообщает со ссылкой на базу данных ФСБ, что российские спецслужбы тщательно отслеживали перемещения Марсалека, и не только в России, храня данные о его поездках в Сингапур, Стамбул и Дубай.

Кроме того, журналисты выяснили, что

Марсалек занимался несколькими проектами в Ливии под видом «гуманитарного восстановления», а на деле планировал создание частных военных компаний.

Его советником в этом выступал Андрей Чупрыгин — арабист, преподаватель Высшей школы экономики и член Российского совета по международным делам, которого западные спецслужбы называют сотрудником ГРУ.

Украинские миллионы в австрийском курорте

То, что богатые и влиятельные украинцы неровно дышат в сторону Австрии, известно давно.

В 2012 году депутат Рады и крупный бизнесмен Игорь Палица «засветился» в проекте своего партнера и покровителя — олигарха Игоря Коломойского. Как явствует из расследования украинской ГО «Центр противодействия коррупции», Палица купил элитную, но заброшенную недвижимость, в частности Grand Hotel Panhans, на австрийском курорте Земмеринг — как совладелец компании IBS Umwelt — und Verkehrstechnik GmbH.

Впрочем, во всех интервью депутат, а сейчас и лидер молодой парламентской партии «За майбутнє» (укр. — «За будущее»), которую остряки сразу же назвали «За Майбах», никакой австрийской гостиницы в декларациях не указывал и вообще отрицал участие в этой сделке. Мол, все наоборот: он привлекает зарубежные инвестиции в Украину! Хотя сотрудничество, выгодное для конкретных лиц с обеих сторон, стало с тех пор набирать обороты.

В 2013-м отель приобрела Panhans Holding Group, принадлежащая швейцарской инвестиционной фирме Renco Invest AG. Исполнительным директором Panhans… был некий Виктор Бабущак, персона совершенно непубличная, экс-руководитель отдела «Укрнафты», крупнейшей нефтедобывающей компании страны, где государство и Игорь Коломойский выступали партнерами. Знакомство с последним сыграло в судьбе Бабущака ключевую роль и обеспечило поддержку от «правой руки» олигарха — Игоря Палицы.

Виктор Бабущак пообещал инвестировать в австрийский курорт 56 миллионов евро, а его холдинг принялся скупать все крупные отели Земмеринга, рестораны, ночные клубы, пока происхождением украинских денег не заинтересовались австрийские ведомства финансового контроля. Но это не помешало швейцарской Renco Invest AG стать в 2020 году материнской структурой украинского ООО «Ренко Инвест Прикарпатье», которое занимается производством электроэнергии. Директором ООО выступает все тот же неутомимый в международном партнерстве пан Бабущак.

В 2017-м журналисты Deutsche Welle опубликовали расследование, где указали: в учредительных документах холдинга, ворочающего многомиллионными инвестициями, есть адрес проживания украинского богача в небольшом австрийском городе Санкт Леонхард ам Форст. Выписка из реестра собственников недвижимости подтверждает: дом, в котором зарегистрирован Виктор Бабущак, принадлежит… Томасу Шелленбахеру и его жене.

DW, ссылаясь на данные Profil, дополняет картину. Прежде в том же доме, как в известной «вороньей слободке», а также в доме родителей Шелленбахера прописались Игорь Палица и ряд других зажиточных граждан Украины вроде миллиардера Артура Абдинова, в прошлом совладельца «Запорожстали». Регистрация и участие в капитале австрийских компаний, возможно, была призвана облегчить украинцам дальнейшие инвестиции в страны ЕС.

Самоотверженность Шелленбахера имела еще одно объяснение. И тут надо вернуться к покупке Grand Hotel Panhans в Земмеринге, в 2012 году.

Покупки и продажи

Когда в конце 2012 года владелец инженерного бюро Томас Шелленбахер из Санкт Леонхард ам Форста и собственник компании IBS с оборотом 1 млн евро вдруг приобрел за 5 млн евро тот самый отель, конкурентам оставалось лишь завидовать его деловой хватке. Следом фирма Шелленбахера построила водоочистную станцию на украинском курорте «Буковель» в Карпатах. Собственниками «Буковеля» пресса называет Коломойского и братьев Шевченко, депутатов Рады, один из которых даже баллотировался в 2019 году на пост президента Украины. Прописались ли братья в безразмерном домике Шелленбахера по примеру Палицы с Бабущаком, неизвестно. Но возможности депутатского мандата в Австрии представляли интерес для всех «жильцов», и не только.

У авторов этого материала нет доказанных в судебном порядке сведений, что мандат для лоббиста Томаса Шелленбахера на парламентских выборах-2013 стал коммерческой сделкой стоимостью в 10 млн евро. Именно такую сумму якобы «пожертвовали» на нужды Партии свободы симпатизирующие ей инвесторы из Украины. Ведущие украинские СМИ, обращаясь к теме международной политической коррупции, все время приводили данный пример. И называли «плательщиков», а также главных выгодополучателей: Коломойского, Палицу и юриста Максима Лавриновича, сына министра юстиции в правительстве Януковича. Лавринович-младший, утверждают медиа, осуществлял правовое сопровождение операции и, как профессионал, в грязь лицом не ударил.

Курорту Земмеринг, правда, это помогло слабо. Нового расцвета там не случилось — денежные потоки инвесторов попали под контроль следственных органов. А вот Шелленбахер депутатствовал с 2013 по 2017-й, был членом комитетов по экономике и промышленности, по туризму, по строительству, бюджетного комитета, в Национальном совете — нижней палате австрийского парламента — возглавлял группу межпарламентских связей с Украиной. И продолжал, кроме межпарламентских связей, крепить бизнес-дружбу: IBS продавала в Украине оборудование для малых гидроэлектростанций и другую технику производства Австрии.

Информация о покупке богатыми украинцами австрийского депутата всплыла лишь после того, как он покинул парламент и больше не баллотировался.

Нынешнее внимание к теме, сообщает расследовательский интернет-ресурс «Укррудпром», эксперты трактуют как предостережение президенту Зеленскому от администрации США: с Коломойским надо рвать окончательно и бесповоротно.

Украинский след обнаружился и в личном деле Яна Марсалека. По данным немецкого еженедельника Stern, банк компании Wirecard обслуживал счета структур, связанных с другим одиозным украинским олигархом, Дмитрием Фирташем, который живет в Вене. Штаты вменяют ему в вину ряд экономических преступлений и не первый год добиваются экстрадиции, но безуспешно.

Вообще, Вена для украинских элит — место, где принимают решения государственной важности. Достаточно вспомнить тайные вояжи Петра Порошенко и Виталия Кличко к Фирташу зимой и весной 2014-го, во время Майдана, когда досрочные президентские выборы стали очевидностью. Бывший мэр Одессы и народный депутат Эдуард Гурвиц в телефонном разговоре с одним из авторов этого материала сказал: «Договаривались не только о распределении главных ролей, кому идти в президенты Украины, кому — в мэры Киева, но и о том, кому контролировать ключевые регионы страны. Палице «отошла» Одесская область».

Но это уже совсем другая история.

Мария Епифанова, Ольга Мусафирова