 

Госсекретарь США заявил о готовности предоставить летальное оружие Украине – МИД

02.02.2021, 13:08, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 1 февраля заявил о готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине, включая предоставление летального оружия.

Об этом пресс-служба МИД Украины сообщила 2 февраля. 

Также Блинкен во время беседы заявил, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой ее обязательств по мирному урегулированию. Украина поддерживает усиление роли США в дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации Донбасса и Крыма, отметил Кулеба. 

Кроме того, собеседники обговорили создание Крымской платформы. Как сказано в релизе, Кулеба подчеркнул важность привлечения США к реализации инициативы, а Блинкен заверил его в поддержке США в этом. 

“Стороны уделили особое внимание совместным усилиям по противодействию гибридным угрозам и дезинформации. Дмитрий Кулеба сообщил об инициативе по созданию в Украине международного центра по противодействию дезинформации и пропаганде и подчеркнул готовность нашего государства делиться передовым опытом в этой сфере”, – сообщили в МИД. 

Также Кулеба и Блинкен подтвердили взаимное приглашение провести рабочие визиты, “когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это позволят”. 

С 2014 года США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд (116,85 млрд грн, или около 278 грн на одного гражданина) помощи как в области безопасности, так и вне ее. Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

В документе “Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной”, который обнародовал в октябре прошлого года штаб избранного президента США Джо Байдена, говорилось, что Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе. Демократ Байден будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальным оружием, чтобы помочь защититься от России, сказано в документе.

Сенат США утвердил кандидатуру 58-летнего кадрового дипломата Блинкена на пост госсекретаря США 26 января, вскоре после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. 

Он родился в Нью-Йорке в семье влиятельного юриста Дональда Блинкена и менеджера танцевальной труппы Мерса Каннингема Джудит Блинкен.

Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи. Он иммигрировал в США, окончил Нью-Йоркский университет в 1921 году, стал известным юристом, основателем Американского института Палестины, отчеты которого помогли убедить правительство США поддержать создание Государства Израиль.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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