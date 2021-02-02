 

Полиция задержала минера станций метро и торговых центров в Киеве. Мужчине грозит лишение свободы

02.02.2021, 13:08, Новости дня
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В Киеве задержали мужчину, который неоднократно сообщал о минировании станций метро и торговых центров, ему грозит до восьми лет лишения свободы, рассказали в полиции Киева 2 февраля. 

25-летний киевлянин к уголовной ответственности ранее не привлекался. Мужчина сообщал в полицию о якобы заложенной взрывчатке, но после проверок объектов правоохранители не находили никаких подозрительных предметов.

Правоохранители обыскали место жительства мужчины. Они обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он передавал сообщения о минировании объектов по спецлинии.

По словам начальника управления полиции в метрополитене Михаила Никонова, удалось доказать причастность задержанного к шести эпизодам. 

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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