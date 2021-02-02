Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
02.02.2021, 13:08,
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40-летняя американская модель Ким Кардашян на своей странице в Instagram обнародовала фото в раздельном купальнике с миниатюрным бюстгальтером и бикини на завязках. Она позировала на балконе, разведя ноги.
“Просто расслабляюсь”, – написала модель.
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Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта “Танцы со звездами” и реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году.
Модель исполняла небольшие роли в сериалах и фильмах “C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк”, “Последний настоящий мужчина”, “До смерти красива”, “Семейный консультант”, “Американский папаша”, “Восемь подруг Оушена”.
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