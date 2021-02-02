«В Москве судят кровожадно и жестоко»

02.02.2021, 13:06, Разное

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Как под предлогом экзотических уголовных статей оппозицию преследуют по политическим мотивам. Механику подмены раскрывает адвокат Калой Ахильгов.

Ответом властей на протесты стало множество уголовных дел, открытых против участников и предполагаемых организаторов акций за освобождение политика Алексея Навального. На фигурантах этих дел впервые обкатываются нестандартные уголовные статьи вроде вовлечения несовершеннолетних в митинги и нарушения санитарных норм. Действия силовиков — массовые обыски и допросы родственников потенциальных обвиняемых, задержания и похищения активистов, суды в отделениях полиции и аресты по очень сомнительным основаниям — вызывают массу юридических и моральных вопросов. Спецкор «Новой» вместе с управляющим адвокатского бюро «KALOY.RU» юристом Калоем Ахильговым, активно защищающим сейчас протестующих в судах, ищут ответ на вопрос, по каким правилам теперь ведется следствие в РФ в отношении политически нелояльных граждан.«Что у вас есть, кроме презумпции невиновности?»

— Когда к фигурантам дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм и их родственникам приходят с обысками и когда проходит такая масштабная уголовная кампания, что конкретно ищут следователи?

— Закон предусматривает возможность проведения такого действия как обыск. В законе не указано, что по одним делам его проводить можно, а по другим — нельзя. Нет, обыски проходят по всем делам, а решение всегда принимает следователь. При обыске изымаются «вещи, имеющие значение для уголовного дела», — но оценку, что именно важно для этого дела, а что нет, дает все тот же следователь.

Логика «вы расследуете дело о нарушении санитарных норм — зачем отбираете компьютер?» не работает, этим парировать нельзя.

— Зачем такое количество обысков вообще? Видится некое несоответствие масштабов следственных действий заявленной статье.

— Давайте я расскажу вам про квалификацию этой статьи, чтобы вы могли понять, что она не имеет ничего общего с теми целями, которые сейчас преследуются. В данном случае квалификация звучит как «угроза массового заболевания людей». Что это значит? Когда в апреле прошлого года эту поправку добавляли к статье — это было в тот момент, когда на коленке принимались антипандемийные законы, — речь шла о том, что судьи не понимали, как определить эту угрозу. И тогда Верховный суд дал разъяснение: те или иные действия как угрозу можно квалифицировать только тогда, когда установлено, что власти предприняли все меры, чтобы избежать массового заболевания людей. Только после этого можно утверждать, что, если бы не власть, была бы угроза заражения.

Что предприняла власть 23 января? Она занялась разгоном людей. Можно ли говорить, что таким образом власти нейтрализовали угрозу заражения — вопрос формулировок.

Но в то же время людей в автозаках возили пачками — можно ли это считать предотвращением угрозы массового заболевания?

23 января. Это фото из автозака сделал главред «Важных историй» Роман Анин. В автозаке было 23 человека. Многих впоследствии еще много часов не оформляли и не выпускали отсюда

Если в этом ракурсе посмотреть на обыски, то становится понятно, что ничего общего с понятием «угроза массового заболевания» они вообще не имеют. Более того, незадолго до 23-го числа московские власти, например, ослабили антипандемийные меры, а через четыре дня после акций протеста послабления только увеличились. То есть взаимоисключающие процессы идут параллельно. Если так подумать, по логике, которую избрали в отношении этой статьи, можно считать, что украшение мэрией города к новогодним праздникам — это тоже создание угрозы массового заболевания.

А еще ведь нужно установить, кто, где и когда заразился: как понять, что человек заразился именно на митинге, а не зайдя в кафе до этого или не в метро? И необходимо установить степень тяжести заболевания: у нас ведь существует административная статья, по которой можно привлечь, если форма заболевания у людей будет более легкая.

Я так долго об этом говорю, чтобы наглядно показать: формально все действия следствия сейчас привязаны к 236-й статье, но, по факту, это лишь инструмент для преследования.

— Какова вообще судебная практика по 236-й статье?

— Ее практически нет. В нынешней квалификации она введена меньше года назад, по ней, кажется, есть всего три решения на всю страну, но они выносились не в контексте массовых мероприятий, а конкретным людям, которые сбежали из-под вынесенных Роспотребнадзором ограничений. Но даже в этом случае очень трудно установить причинно-следственную связь, что человек кого-то заразил: сама форма заболевания такова, что его признаки появляются только через несколько дней. Практически невозможно установить, заболел ли человек на митинге, или за день до этого.

— В таком случае должна действовать презумпция невиновности. Если нет прямого доказательства, что человек заболел на митинге, — значит, по умолчанию надо считать, что заразился он не там.

— Однажды я судье указал на презумпцию невиновности.

Судья сказал: «Так, адвокат, а что у вас еще есть, кроме презумпции невиновности?» Такой подход в российских судах к этой норме права.

Калой Ахильгов в кабинете. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»«По масштабам все будет сходно с «болотным делом»

— Зачем всех задерживают на 48 часов — особенно по 236-й статье, которая не выглядит очень уж ужасной?

— Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрена возможность задержания без судебного разрешения на 48 часов при возбуждении уголовного дела и определении подозреваемого. Это не зависит от тяжести преступления или конкретной уголовной статьи. Это процессуальное право, которое дано следователю законом. Дальше, после 48 часов закон уже ограничивает следователя в категории лиц, которых он может задержать. Если статья предполагает больше трех лет лишения свободы, то у следствия появляется формальный повод выйти в суд с ходатайством об аресте или любой другой ограничительной мере.

Что касается 236-й статьи: здесь законом запрещено избирать меру пресечения в виде ареста. С другой стороны, домашний арест не запрещен, как и любые другие ограничения в виде запрета на пользование интернетом и тому подобное. Здесь следователь уже волен просить ту меру, которую он пожелает.

— Я, скорее, имел в виду избыточность в принципе задержания на 48 часов по такой статье.

— Разумеется, это избыточно. Но мы возвращаемся к тому, с чего начинали:

не для следствия по 236-й статье все затевалось.

— Если исходить из судебной практики РФ вообще, чем подобное дело может закончиться? Допустим, по этому делу соберется 5–10 подозреваемых: какова вероятность, что каждый из них получит, простите за президентский сленг, «двушечку»?

— Мы снова должны говорить о мотивации возбуждения этого дела. Вопрос в данном случае абсолютно политический. Могут дать условный срок кому-то, а могут 1,5 года колонии, кому-то исправительные работы, а кому-то — колонию-поселение.

— То есть подобная статья предполагает пространство для маневра в зависимости от договороспособности того или иного фигуранта?

— Как и любая другая статья Уголовного кодекса.

— Зачем вообще нужно обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, если параллельно рассматривается еще куча дел по куда более тяжким статьям?

— Вопрос не ко мне, но, полагаю, что

эта статья предполагает больше возможностей для условного срока. Это все равно судимость — и она перекрывает многим фигурантам путь на выборы

в Госдуму, например (а мы знаем, что среди подозреваемых такие есть). При этом людей спокойно можно оставить на свободе, никто не будет ворчать, что оппозиционеров посадили в тюрьму. 236-я статья — удобный инструмент для использования в политических целях.

Что касается других статей, то там основания у силовых структур возбуждать дела все-таки были: и по 318-й статье, и по умышленной порче чужого имущества. Та же самая история с нападением на автомобиль, как по мне, совершенно не красит протестующих, и здесь можно достаточно уверенно говорить, что состав преступления был.

— Вы хотите сказать, что нападение на автомобиль во время протеста — это чистый криминал, никакой политики там нет?

— Понятно, что в таких делах не может полностью отсутствовать политика, она всегда есть. Да ту же самую 318-ю статью возьмите, и вы увидите совершенно разные приговоры в обычной ситуации и когда насилие в отношении представителя власти происходит на массовых мероприятиях. Это и есть политика.

— Такое количество уголовных дел, которое, очевидно, будет расти, вас удивляет?

— Не удивляет. Мы подобное наблюдаем последние 10 лет: большое количество уголовных дел и большое количество задержанных. Думаю, по масштабам это будет плюс-минус похожая история с «болотным» или «московским» делами.

— Как в регионах установлены «настройки» следствия и суда по делам о массовых мероприятиях?

— Тут надо разделять две стороны вопроса. Следствие ведет себя гораздо строже, потому что им дан полный карт-бланш на любые действия, не обязательно законные. А суды, наоборот, более лояльны, чем московские. К примеру, по ингушским событиям (протесты против пересмотра границы между Ингушетией и Чечней в 2018–2019 годах. — Ред.) многим в рамках 318-й статьи дали до года лишения свободы, несмотря на политический контекст события. В Москве дают от 2 и 2,5 года и выше.

— Чем объясняется такая мягкость региональных судов?

— Это не мягкость. Сроки, которые даются по таким статьям в условных Кисловодске или Ессентуках, — это нормальная практика. Это здесь, в Москве, в подобных случаях судят более кровожадно и жестоко.

«Все эти дела не имеют отношения к юриспруденции»

— Параллельно было заведено еще одно дело — против Леонида Волкова о вовлечении несовершеннолетних в митинги. Если честно, совсем непонятно, как следствие будет доказывать, что какой-то конкретный подросток услышал призывы именно Волкова и именно после них пошел на митинг.

— Как подобное доказывать — хороший вопрос. Я не следил пристально за этой историей, но в любом случае нужно объяснять, в чем конкретно состоит «вовлечение» со стороны Волкова. Закон говорит, что вовлечение — это действия со стороны взрослого лица, которые направлены на возбуждение желания у несовершеннолетнего совершить преступление. Как следствие собирается это квалифицировать в случае с Волковым — я не очень понимаю. Это может быть какое-то обещание, либо обман, либо угроза. Что здесь найдут — я не знаю.

— Как вы думаете, следователи, которые сейчас занимаются делами по протестам, получили полный карт-бланш и чувствуют себя вольготно или испытывают неудобства от общественного давления — в том числе морального плана?

— Ну слушайте, приказы не обсуждают. Если есть приказ — моральные терзания того или иного силовика никого не интересуют. Да и

обсуждать моральное состояние следователей мне лично вообще неинтересно: конечно, им дан карт-бланш, учитывая политическую составляющую. Приказано — сделано.

Калой Ахильгов. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— И еще одна история. Я все подбираюсь к кейсу самого Алексея Навального, но и с его сторонниками много что произошло. Как можно оценить с точки зрения законности случай с задержанием Константина Котова, которого фактически похитили с улицы, а потом дали несколько суток ареста за то, что он не подчинился требованию силовиков в аэропорту Внуково, когда встречал Навального?

— Все подобные истории не имеют никакого отношения ни к административному праву, ни к уголовному праву, ни к юриспруденции вообще. Когда мы говорим про статьи 20.2 или 19.1 КоАП, мы должны понимать, что это лишь инструменты для того, чтобы нейтрализовать всех неугодных активистов. То же самое относится ко многим, хотя и не ко всем, уголовным делам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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