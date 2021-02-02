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02.02.2021, 13:02, Разное
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Отечественные диетологи раскрыли секреты витамина К. Этот «скромный» витамин необходим для укрепления иммунитета и хорошей свертываемости крови.
Итак, малоизвестный витамин К помогает организму усваивать кальций из обычной еды, укрепляет кости, участвует в синтезе белка и является хорошей профилактикой сахарного диабета, так как регулирует концентрацию глюкозы в крови. Дефицит этого полезного вещества зачастую наблюдается у новорожденных, а у взрослых людей данная проблема встречается редко. Исключения составляют ситуации, когда нарушено усвоение пищи в кишечнике.

Консультанты по здоровому питанию объясняют, что пополнить запасы витамина К можно при помощи свежих растительных продуктов, употребляя овощи, фрукты и зелень. Так, в петрушке «скромного» витамина в 10 раз выше суточной нормы, а, к примеру, брокколи содержит целый кладезь полезных элементов. В его соцветиях много фосфора, магния, железа, кальция, цинка, витаминов В, С и К. Поэтому зелёная капуста помогает при воспалениях, в работе пищеварения, а также иммунной системы.

На фоне всех плюсов, существует и негативная сторона витамина К: если его слишком много, то возможно сильное сгущение крови и образование тромбоцитов. Однако исследователи уверены, что когда человек употребляет продукты с изучаемым веществом, переизбытка не произойдёт, а вот если принимать его в медикаментозной форме, возможен профицит. Поэтому перед приёмом витаминных комплексов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Источник: aif.ru



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