 

Анфиса Чехова рассказала о новом виде спорта, которым увлеклась

02.02.2021, 13:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Анфиса Чехова устроила опрос и поинтересовалась у подписчиков, каким видом спорта она собралась заняться. Большинство фолловеров проголосовали за конный спорт, так как телеведущая когда-то уже показывала свои тренировки.
Анфиса Чехова рассказала, что в детстве и юности она также занималась баскетболом, стрельбой, балетом, плаваньем и даже регулярно ходила в качалку. При этом, надолго знаменитости не хватало, и она с завидной регулярность бросала любые начинания. На данный момент ведущая увлекается ЕМС-тренировками и йогой.

Звезда призналась, что ощутила необходимость «выплеснуть своего внутреннего альфа-самца», который периодически проживает внутри. В результате, Анфиса Чехова посетила тренировку по боксу, и ей понравилось. Кроме этого, ранее она увлекалась стрельбой, что тоже не считают женским видом спорта. Телеведущая попросила поклонников сделать ставки и предположить, как долго и часто она будет ходить на бокс. Она заинтересована в систематических тренировках, а не посещении занятий раз в полгода, однако ничего не может поделать. Если Анфиса Чехова «перегорает», то ей становится неинтересным тот или иной вид спорта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Офтальмолог рассказал о лучших видах спорта для улучшения зрения

05.07 / Мнение: К ответу за локдаун

05.08 / Врач рассказала о полезности регулярного секса

06.10 / Мнение: Афродитус и его статуя

07.12 / Мнение: О долгих последствиях «лёгкого» ковида

01.12 / Мнение: От Лиепаи до Плимута

21.09 / Эндокринолог Бочарова рассказала о последствиях для организма отказа от сахара

20.11 / Гогунский поддержал Миллера с предложением открыть в ВУЗах курсы по постельным сценам

16.12 / Фото Агаты Муцениеце верхом на стиральной машине взорвало Сеть

19.10 / В Москве обсуждают введение QR-кодов для похода в салоны красоты и рестораны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска