Анфиса Чехова рассказала о новом виде спорта, которым увлеклась

02.02.2021, 13:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Анфиса Чехова устроила опрос и поинтересовалась у подписчиков, каким видом спорта она собралась заняться. Большинство фолловеров проголосовали за конный спорт, так как телеведущая когда-то уже показывала свои тренировки.

Анфиса Чехова рассказала, что в детстве и юности она также занималась баскетболом, стрельбой, балетом, плаваньем и даже регулярно ходила в качалку. При этом, надолго знаменитости не хватало, и она с завидной регулярность бросала любые начинания. На данный момент ведущая увлекается ЕМС-тренировками и йогой.

Звезда призналась, что ощутила необходимость «выплеснуть своего внутреннего альфа-самца», который периодически проживает внутри. В результате, Анфиса Чехова посетила тренировку по боксу, и ей понравилось. Кроме этого, ранее она увлекалась стрельбой, что тоже не считают женским видом спорта. Телеведущая попросила поклонников сделать ставки и предположить, как долго и часто она будет ходить на бокс. Она заинтересована в систематических тренировках, а не посещении занятий раз в полгода, однако ничего не может поделать. Если Анфиса Чехова «перегорает», то ей становится неинтересным тот или иной вид спорта.