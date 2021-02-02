 

Надежда Ермакова сообщила о начале кастингов на возрождающемся проекте «Дом-2»

02.02.2021, 13:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-участница проекта «Дом-2» Надежда Ермакова продолжительное время хранила молчание, однако недавно она пояснила своим поклонникам, что организаторы проекта запустили кастинг. При этом возрождаться проект будет с намерением сохранить самые лучшие его традиции.
О старте кастинга Надежда Ермакова написала в своем блоге, подтвердив, что шоу хоть и закрылось, но его ожидает продолжение. Иные подробности, например, на каком канале будет выходить новый «Дом-2» и что имеется в виду под «сохранением традиций», Ермакова сообщать не стала.

Она лишь ограничилась заявлением, что их кастинг-службу собрали организаторы проекта. Поэтому Надежда Ермакова призвала фанатов не грустить, а обрадоваться тому, что о «Доме-2» никто не забыл. Стоит отметить, что ранее в возрождении проекта с «золотым» составом ведущих был заинтересован Валерий Комиссаров.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Мнение: 120 000 за фотографию Гитлера

22.07 / Мария Порошина и Александр Самойленко приступили к съемкам четвертого сезона сериала “Родители”

08.01 / В Польше во время пожара в жилом доме сфотографировали Ангела

06.08 / В компании Ford официально завершили выпуск модели Fusion

28.09 / «Засосало на 13 лет»: Гузеева не хотела связывать жизнь с телевидением

05.09 / Мнение: Противоречия

09.10 / В элитной гимназии в Уфе учительница ударила ребенка головой о парту

16.11 / Мнение: Про кота-наркокурьера

21.11 / “Дополнительный инструмент”: Разработчики научили искусственный интеллект предупреждать конфликты в переписке

26.08 / Мнение: И еще о ковиде. “Мораль Голливуда”.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска