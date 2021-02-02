Надежда Ермакова сообщила о начале кастингов на возрождающемся проекте «Дом-2»

02.02.2021, 13:02, Разное

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Экс-участница проекта «Дом-2» Надежда Ермакова продолжительное время хранила молчание, однако недавно она пояснила своим поклонникам, что организаторы проекта запустили кастинг. При этом возрождаться проект будет с намерением сохранить самые лучшие его традиции.

О старте кастинга Надежда Ермакова написала в своем блоге, подтвердив, что шоу хоть и закрылось, но его ожидает продолжение. Иные подробности, например, на каком канале будет выходить новый «Дом-2» и что имеется в виду под «сохранением традиций», Ермакова сообщать не стала.

Она лишь ограничилась заявлением, что их кастинг-службу собрали организаторы проекта. Поэтому Надежда Ермакова призвала фанатов не грустить, а обрадоваться тому, что о «Доме-2» никто не забыл. Стоит отметить, что ранее в возрождении проекта с «золотым» составом ведущих был заинтересован Валерий Комиссаров.

Источник: teleprogramma.pro