 

Энтузиасты установили 16 рекордов во время тестов видеокарты GeForce RTX 3090

02.02.2021, 13:00, Новости дня
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Тесты, проведенные с видеоускорителями GeForce RTX 3090, позволили установить сразу 16 рекордов. В частности, удалось разогнать видеокарту до частоты чуть выше 3000 ГГц, отмечают эксперты.

Напомним, что данные устройства относят к категории Hall Of Fame, что само по себе предполагает более низкую скорость, чем у их профессиональных аналогов. Предыдущие версии тестеры смогли приблизить к указанному показателю только через два года после выхода на рынок.

Рекорды сумели установить некий представитель Греции, принявший участие в испытаниях под ником OGS, а также Тобиа «Rauf» из Швеции. Специалисты, работающие над составлением базы данных HWBot, подтвердили полученные результаты. Во время тестов использовались процессоры Intel Core i9-10900K.



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