Улучшенная версия недорогого смартфона Poco X3 Pro прошла сертификацию

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02.02.2021, 13:00, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, на рынок скоро выйдет новая модель смартфона Poco X3 Pro. Процесс сертификации уже пройден. Данная версия является улучшенной для популярной модели недорогого мобильного гаджета Poco X3 NFC, напоминают эксперты.

В частности, у предшественника новой модели было замечено оптимальное соотношение цены и качества. Чем же порадует пользователей Poco X3 Pro?

Увы, разработчик пока ни одним намеком не указал на технические характеристики нового устройства. Судя по маркировке, они должны быть выше, чем у бюджетной модели. Но дотянет ли новая версия до настоящего бизнес-класса, пока непонятно. Придется набраться терпения и подождать, пока появится хоть какая-то официальная или инсайдерская информация.



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