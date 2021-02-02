Скопление темной материи обнаружили возле Земли

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02.02.2021, 12:45, Разное
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Команда ученых из Массачусетского технологического института (США) обнаружила неподалеку от Земли странное скопление темной материи.

Данное вещество было обнаружено на расстоянии всего 163 тысячи световых лет от Земли в карликовой галактике Тукана II, пишет научный журнал «Nature Astronomy».

Известно, что составе галактики Тукан II находятся звезды с очень низкой металличностью, которые сформировались еще на этапах раннего развития Вселенной. По сообщениям астрономов, им удалось обнаружить светила, которые принадлежат к вышеуказанной галактике, однако они расположены слишком далеко от ее центра. Данные объекты находятся в гравитационном поле галактики, масса которой примерно в 5 раз больше, чем предполагалось ранее.

Сделанное астрономами открытие говорит о том, что древнейшие реликтовые галактики были более массивными и протяженными, чем считалось ранее. Благодаря данному открытию ученые также сделали заключение, что подобные галактики содержат в себе огромное количество материи.

Темная материя — это гипотетический тип материи, которая, по мнению астрономов, составляет более 85% массы вещества во Вселенной, не учитывая темную энергию. Считается, что все галактики имеют гало темной материи, которая удерживает звезды в ней. По мнению ученых, без темной материи и ее гравитации галактики распадутся.



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