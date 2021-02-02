 

Уровень доверия американцев к Байдену упал на второй неделе его президентства

02.02.2021, 12:42, Разное
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Демократ вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января. Уровень поддержки Джо Байдена сразу после инаугурации составлял 63%. Через две недели число одобряющих деятельность политика американцев уменьшилось до 61%.

Также выяснилось, что уровень поддержки Байдена среди республиканцев снизился на шесть процентных пунктов. В то же время количество демократов, положительно оценивающих его работу, не изменилось.

Опрос был проведен изданием The Hill совместно с Исследовательской службой Харриса в период с 28 по 29 января. В нем приняли участие 945 человек. Статистическая погрешность составила 3,19%.

Выборы президента Америки состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов длился несколько недель и сопровождался громкими скандалами. В результате победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Его соперник Дональд Трамп не согласился с результатами и
попытался оспорить их в суде. Однако ему так и не удалось добиться пересчета
голосов. Политик призвал своих сторонников выходить на улицы – это вылилось в
массовые беспорядки.

В результате штурма вашингтонского Капитолия погибли
пять человек. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент
Дональда Трампа, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.



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