Уровень доверия американцев к Байдену упал на второй неделе его президентства

02.02.2021, 12:42, Разное

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Демократ вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января. Уровень поддержки Джо Байдена сразу после инаугурации составлял 63%. Через две недели число одобряющих деятельность политика американцев уменьшилось до 61%.

Также выяснилось, что уровень поддержки Байдена среди республиканцев снизился на шесть процентных пунктов. В то же время количество демократов, положительно оценивающих его работу, не изменилось.

Опрос был проведен изданием The Hill совместно с Исследовательской службой Харриса в период с 28 по 29 января. В нем приняли участие 945 человек. Статистическая погрешность составила 3,19%.

Выборы президента Америки состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов длился несколько недель и сопровождался громкими скандалами. В результате победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Его соперник Дональд Трамп не согласился с результатами и

попытался оспорить их в суде. Однако ему так и не удалось добиться пересчета

голосов. Политик призвал своих сторонников выходить на улицы – это вылилось в

массовые беспорядки.

В результате штурма вашингтонского Капитолия погибли

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