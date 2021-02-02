Аркадий Ротенберг выкупил у государства мавзолей В.И. Ленина

02.02.2021, 12:42, Разное

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Известный миллиардер Аркадий Ротенберг приобрёл у государства в лице Управделами президента РФ мавзолей В.И. Ленина.

Сумма сделки не разглашается, но, по оценкам ряда экспертов, речь может идти о 150 млрд рублей.

Сам Ротенберг рассказал телеграм-каналу Trash, что у него есть «определенные планы по дальнейшему развитию Мавзолея как национального символа», а до тех пор он намерен устроить на его территории «роскошный «КПССпа-отель». Название гостиницы и её концепция, по словам олигарха, «согласована, сами знаете, с кем».

Визитной карточкой нового комплекса станут высококачественные процедуры по омоложению. В их числе — обтирание, формалинновые ванны и бальзамирование. Чиновникам старше 70 лет Ротенберг обещает «солидную скидку».

При этом посещение музеев Московского Кремля и ГУМ-катка будет совершенно бесплатным для постояльцев «КПССпа-отель». Работы по обустройству нового комплекса планируют закончить к середине 2022 года.