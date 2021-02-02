 

Захарова объяснила присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального

02.02.2021, 12:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского блогера Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее мнению, их присутствие на суде может быть связано с переживаниями по поводу «закачанных миллионов в противоправную деятельность в России», передает РИА «Новости». 

Ранее сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. 

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Администратора паблика «Омбудсмен полиции» выпустили из СИЗО

31.01 / На Кубе с моста упал автобус с учителями, погибли по меньшей мере 10 человек

03.10 / Польша и Литва не намерены сокращать дипкорпус в Беларуси

30.01 / “Все блага, кроме свободы”. В Минюсте Украины рассказали о планах внедрения модельных тюрем

14.10 / Такого не было с лета – США бьют новые рекорды по заболеваемости коронавирусом

10.07 / Грузия указала Украине на неприемлемость заявлений Саакашвили

19.09 / Венедиктов прокомментировал возможную отставку главы МИД России Лаврова

06.08 / Священники помолились о дожде в российском регионе

09.01 / Еще три префектуры Японии попросили правительство ввести режим ЧС из-за COVID

04.10 / “Мы были очень обеспокоены”. В Белом доме показали, как Трамп работает из госпиталя, и рассказали о его здоровье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска