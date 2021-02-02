МВД рассказало о местонахождении задержанных 31 января в Москве

02.02.2021, 12:32, Новости дня

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Сотрудники полиции доставили и разместили всех участников незаконной акции в центре Москвы 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, по местам содержания административно-арестованных граждан, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«ГУ МВД РФ по Москве сообщает, что все участники несанкционированного мероприятия, имевшего место 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, доставлены и размещены по местам содержания административно-арестованных граждан. Указанные лица в установленном порядке обеспечены питьем и горячим питанием», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Несогласованные протестные акции прошли в воскресенье в разных городах России.

Вторая волна незаконных протестов прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы.