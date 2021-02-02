 

МВД рассказало о местонахождении задержанных 31 января в Москве

02.02.2021, 12:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сотрудники полиции доставили и разместили всех участников незаконной акции в центре Москвы 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, по местам содержания административно-арестованных граждан, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«ГУ МВД РФ по Москве сообщает, что все участники несанкционированного мероприятия, имевшего место 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, доставлены и размещены по местам содержания административно-арестованных граждан. Указанные лица в установленном порядке обеспечены питьем и горячим питанием», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Несогласованные протестные акции прошли в воскресенье в разных городах России.

Вторая волна незаконных протестов прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / В Stolitsa Group заявили, что не собираются строить жилые дома на месте рынка “Столичный”

08.12 / Офис Тихановской предложил концепцию честных выборов в Беларуси

07.10 / Армения отвергла обвинения в обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

25.10 / Кудрин допустил крупные потери бюджета на фоне коронавируса

07.11 / В Китае начнут производить высокочистый газ

20.09 / В iOS 14.2 появился сервис распознавания музыки

08.08 / В Канадском музее прав человека выявили засилье расизма

02.10 / В РФ создали улавливающий в воздухе коронавирус прибор

25.12 / Парламент Грузии в отсутствие оппозиционеров выразил доверие правительству Гахарии

20.10 / Немецкий историк – пандемия коронавируса предвещает конец эпохи глобализации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска