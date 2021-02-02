Мнение: Суд

02.02.2021, 12:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня состоится суд, на котором будет решаться вопрос о замене условного срока Навального на реальный в связи с нарушением им процедур и условий прохождения испытательного срока. Этот срок, кстати, завершился 30 декабря 2020 года.

Дело, конечно, всё и насквозь политическое. В уголовном кодексе формально нет политических статей, но известно, что для хорошего человека власть найдет что угодно. Трусливость режима его какая-то паталогическая лживость проявляется даже в таком уважаемом деле, как террор и репрессии.

Вероятность освобождения и посадки Навального по этому делу пока выглядит равновеликой. Здесь очевидный тупик: посаженный Навальный сделает из него в некотором роде знамя, освобожденный продемонстрирует слабость режима.

Проблема «знамени» власть, конечно, не сильно беспокоит. Пример Ходорковского показал, что посаженный оппозиционер фактически исключается из того, что в России по недоразумению называют политической жизнью, а значит, вреда от него немного. Санкции — а сколько их уже было. Тем более, что за все санкции все равно платит население.

Однако здесь есть пока не слишком очевидные риски. К примеру, чем жестче власть закручивает гайки по поводу митингов, тем более радикальными они становятся. Посаженный привычный раздражитель в лице Навального может вызвать появление нового или новых фигур, которые станут фактором неопределенности. Причем куда как более радикальных. Если в начале нулевых режим набирал силу, а потому проблема Ходорковского прошла как по маслу, то сейчас режим на излете, управляемость критически низкая, а в самой путинской вертикали происходят ожесточенные подковерные схватки. Проводить аналогии не совсем корректно.

С другой стороны, режим вообще всегда тяготел к простым и даже примитивным решениям сугубо реактивного свойства. Лизоблюды, конечно, любят рассказывать про многоходовки и тайные планы, но все они на поверку оказываются примитивными рефлекторными реакциями на уровне инфузории-туфельки. Схватить, убежать, спрятаться — любимая стратегия путинских. Это, в общем-то, понятно: когда твой древний процессор загружен одной задачей — где бы еще украсть, то выделить ресурс на какую-то другую проблематично. Долго думать в такой обстановке не получается — система зависнет. Поэтому режим тяготеет к упрощенным, примитивным и немудрящим решениям. Сомнительно, что сейчас будет как-то иначе.

Правда, есть неясный момент, который не позволяет однозначно предполагать обязательную посадку Навального. Этот момент — попытка его убийства. Сам факт пусть и неудачного, но именно покушения на жизнь говорит о том, что у режима существовали какие-то серьезные ограничения на решение проблемы Навального внешне законными действиями — той же посадкой. Убийство создавало риски, но позволяло обходить эти ограничения. Скорее всего, и с Немцовым власть пошла на его ликвидацию по тем же причинам — законно (даже с учетом, что такое законность в путинской России) устранить Немцова было крайне проблематично. А вот ликвидация создала определенные сложности, но так же позволила обойти какие-то ограничения.

Суд и приговор с заменой испытательного (и неважно, что он закончился) срока на реальный могут создать для Путина проблемы как раз потому, что перед ним встанут санкции за нарушение каких-то договоренностей, которые и были ограничениями по Навальному. А вот справится ли он с этими санкциями — тут уже возникает вопрос. Поэтому до окончательного решения суда вероятность освобождения и посадки выглядит примерно равной.

Ну, и не стоит забывать, что над Навальным висит еще два уголовных дела. Нужно будет — их будут выпекать десятками. Статей в УК много. Так что выпустив по одному делу, можно будет запускать репрессии по каким-то другим. И в этом смысле освобождение Навального сегодня не выглядит таким уж невероятным.

—