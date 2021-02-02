 

Бывшая жена Арми Хаммера впервые прокомментировала секс-скандал с его участием

02.02.2021, 12:20, Разное
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После того как летом прошлого года Арми Хаммер и его жена Элизабет Чемберс объявили о расставании, имя актера все чаще начало появляться в прессе в связи с негативными, а иногда и вовсе ужасающими поводами. Сейчас, например, его обвиняют в каннибализме: в январе в соцсетях появились скриншоты переписки актера с его экс-подругой, где он признавался ей в том, что “хочет съесть” ее и “подержать в своих руках ее бьющееся сердце”. Сам Хаммер назвал обвинения “бредом”, однако на фоне секс-скандала отказался от участия в съемках фильма с Дженнифер Лопес “Свадьба по залету”. Вчера его экс-жена Элизабет Чемберс впервые лично высказалась о ситуации, написав пост в Instagram.

Арми Хаммер и Элизабет Чемберс с детьмиВ течение нескольких недель я пыталась переварить все, что произошло. Я потрясена, убита горем и опустошена. Забудем про разбитое сердце, я продолжу слушать эти деликатные истории. Я поняла, что так много не знала. Я поддерживаю любую жертву нападения или жестокого обращения, призывая всех, кто испытал эту боль, обратиться за помощью, которую она или он должны получить. В настоящее время я не буду комментировать далее этот вопрос,- написала Элизабет, отметив, что сейчас, в первую очередь, думает о своих детях:

Я продолжу  уделять внимание нашим детям, моей работе и исцелению в это невероятно трудное время. Спасибо вам за всю любовь и поддержку, заранее спасибо за вашу неизменную доброту, уважение к нашим детям и ко мне, когда мы ищем путь для движения вперед.

Отметим, в данный момент Чемберс воспитывает дочь Харпер и сына Форда на Каймановых островах, а Арми проживает в Палм-Спрингс, штат Калифорния.

Арми Хаммер и Элизабет Чемберс с детьмиАрми Хаммер и Элизабет Чемберс с детьми



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