“Очень уютно”. Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
02.02.2021, 12:14,
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Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена со своими сыновьями Артемием и Иваном.
“С парнями дома”, – написала она.
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Подписчики отреагировали на фото.
“Наташа, в доме у вас очень уютно. А вы красивые. Не хватает папы”, – заявила voronovatanja.
“Папка на заработках?! Вкусненького принесет!” – написала liudmilagrishanova.
Подольская 22 октября 2020 года родила сына Ивана. Певица в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. У супругов также есть сын Артемий (2015).
У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).
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