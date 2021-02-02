 

“Очень уютно”. Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома

02.02.2021, 12:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена со своими сыновьями Артемием и Иваном.

“С парнями дома”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Подписчики отреагировали на фото.

“Наташа, в доме у вас очень уютно. А вы красивые. Не хватает папы”, – заявила voronovatanja.

“Папка на заработках?! Вкусненького принесет!” – написала liudmilagrishanova.

Подольская 22 октября 2020 года родила сына Ивана. Певица в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. У супругов также есть сын Артемий (2015).

У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Рестораны на Арбате и в «Москва-Сити» проверили на соблюдение запрета работы ночью

15.07 / В РФ предложили увеличить возраст молодежи до 35 лет

27.09 / В перестрелке в штате Айова убили человека

17.10 / Кроссовер Toyota Yaris Cross стал бестселлером в Японии

12.12 / Мишустин поручил проработать соглашения о нормализации цен

12.01 / Компания Xiaomi не считает браком недостатки своих смартфонов

01.02 / Министр здравоохранения ФРГ не видит препятствий для закупки «Спутника V»

23.09 / Украина собралась построить два новых энергоблока Хмельницкой АЭС

14.11 / Нелегальная вечеринка во Франции привела к столкновениям с полицией

12.01 / “Алина, просто так не сигналят” и “Петя, не обгоняй с правой стороны”. В соцсетях обсуждают билборды патрульной полиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска