Марченко: Глупцы! Как можно выбирать между двумя равными по силе фантастическими языками!

02.02.2021, 12:14, Новости дня

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Жена народного депутата, главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко разместила в Instagram ролик, в котором почитала стихотворение русского поэта Бориса Пастернака “Свеча горела” из романа “Доктор Живаго”. Марченко сначала прочитала произведение в переводе на украинский язык, а после – на русском – языке оригинала.

“Глупцы! Ну как можно выбирать между этими двумя равными по силе фантастическими произведениями и языками, на которых они написаны, переведены, созданы. Мы же больше люди, если мы знаем больше языков”, – заявила она.

Также Марченко отметила, что, например, в Швейцарии части страны разговаривают на разных языках, но по-прежнему держатся вместе и не борются за главенство какой-то части ее народа, истории или языка.

“А ведь Швейцария родилась на стыке двух великих европейских культурных групп (романской и германской), которые не всегда жили мирно и не всегда понимали друг друга – и тем не менее швейцарцы выбрали для себя мир и стабильность. Конституция Швейцарской Конфедерации в статье 4 закрепляет четыре языка в качестве государственных. Это предполагает политику одинаково уважительного отношения ко всем языкам, учитывающую мнение меньшинства и позволяющую решать многие вопросы на местах, а не из федерального центра”, – написала она.

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Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Оксана Марченко родилась 28 апреля 1973 года в Киеве. Она вела шоу “Х-фактор” на канале СТБ.

Телеведущая замужем за Медведчуком с 2003 года.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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