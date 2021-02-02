 

Ольга Бузова заявила, что больше не держит зла на Дмитрия Тарасова

02.02.2021, 12:08, Разное
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Певица и ведущая Ольга Бузова в соцсети Instagram заявила, что уже давно простила своего экс-мужа футболиста Дмитрия Тарасова. К тому же она призналась, что никогда не желала зла спортсмену.
Общаясь с поклонниками, Бузова заявила, что боль после развода с Дмитрием Тарасовым долго жила в ней. Теледива никогда не желала зла ни ему, ни детям: последние вообще не при чем.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов четыре года прожили в официальном браке. Спустя год после развода футболист женился на модели Анастасии Костенко. Она родила ему двух дочерей – Милану и Еву.

Ольга Бузова очень тяжело переживала разрыв, ей пришлось начинать жизнь с чистого листа, поскольку супруг не оставил ведущей ничего. В браке с футболистом артистка не родила детей. Последние полтора года она встречалась с блогером Давидом Манукяном, о расставании с ним теледива пояснила сразу после своего 35-летия. Бузова обвинила рэпера в рукоприкладстве, сам же он не комментирует расставание с возлюбленной.



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