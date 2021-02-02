 

Российская авиация получит на вооружение новейшие корректируемые авиабомбы

02.02.2021, 12:08, Разное
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Ударные самолеты ВКС РФ и истребители пятого поколения Су-57 начнут оснащать мощными корректируемыми авиабомбами (КАБ). В РФ уже приступили к их серийному производству, об этом заявил Борис Обносов, являющийся директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Новые боеприпасы будут представлены в трех номенклатурах: калибров 250, 500 и 1500 кг. Корректирующие авиабомбы предназначены для поражения стационарных и мобильных целей с большой высоты. Кроме того, КАБ можно наделить большим удельным весом взрывчатого вещества, поскольку боеприпасу не требуются топливные баки и двигатель.

При использовании современных систем наведения самолетам для сброса корректирующих авиабомб даже не требуется вторгаться в зону вражеского ПВО. А дальность полета КАБ практически не уступает традиционным ракетам типа «воздух-земля». Разработчики называют КАБ умным и смертоносным оружием.

Источник: ria.ru



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