Изобретен совершенно новый тип дисплея для смартфонов с возможностью почувствовать изображение руками

02.02.2021, 12:08, Разное

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Компания BOE из Китая запатентовала дисплей нового типа, которыми уже в ближайшее время смогут оснащать смартфоны. Его особенностью является возможность почувствовать руками изображения на панели экрана.

Одна из китайских компаний-производителей мобильных технологий и комплектующих представила на рынке совершенно иной тип экрана. Изобретение позволит расширить возможности использования смартфонов людям с ограниченными возможностями. Специально разработанная технология дает возможность чувствовать руками картинки на дисплее.

Как отмечают блогеры, современный уровень развития технологий пока не позволяет разработать недорогой аппарат со шрифтом Брайля. Поданные документы на получение патента брендом BOE показывают совсем другое решение. Если компании из Поднебесной удастся выпустить смартфон с подобной функцией, это станет настоящей революцией в сфере мобильных устройств. Как объясняют инновацию специалисты, в аппарате такого типа применяются два устройства, взаимодействующих между собой.

В первую очередь, это сама экранная панель, дополняет ее миниатюрный девайс, надеваемый на палец. Для пользования смартфоном пользователю необходимо будет с помощью тактильного устройства провести рукой над сенсорным дисплеем, демонстрирующим картинку. Обратная тактильная связь гарантирует передачу изображаемых на экране. Такое изобретение, прежде всего, направлено на людей с различными нарушениями зрения. При этом, гаджет сможет не только «видеть» текст или картинку, но и формы.

Разработка корпорации BOE даст возможность слабовидящим людям полноценно использовать технологии для коммуникации, обучения и развлечения. Патентная информация об устройстве с новым уровнем взаимодействия с контентом была обнародована в конце января, сроки реализации данной технологии пока не называются.

Источник: www.ixbt.com