Мнение: Техническое. 02.02.2021

02.02.2021, 7:04, Разное

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По двум триггер-опросам (https://colonelcassad.livejournal.com/6521254.html и https://colonelcassad.livejournal.com/6518484.html) отчет модератора. 36 аккаунтов пополнили расстрельные подвалы. Умные и начитанные читатели подметили, что формулировки были подобраны не просто так.

Плановая уборка дурачков-рецидивистов выпущенных по новогодней амнистии прошла успешно. Как обычно, к плановому уровню комментарии возвращаются к марту. И потом не говорите, что модератор не работает, ему ведь это все приходится читать.

PS. Кстати, спасибо всем задонатившим модератору – за декабрь-январь получилось чуть менее 80 000. Он доволен таким вниманием.

PS2. По сбору на раненого бойца из ДНР "Чирика" https://colonelcassad.livejournal.com/6487758.html. Собрана достаточно приличная сумма, как процесс завершится, должны прислать отчет по лечению.

PS3. О ходе съемок фильма "Литвяк", которому в прошлом году оказывал информационную поддержку. О том, как снимают сцены воздушных боев – занимательно-техническая кухня киношников.

PS4. Относительно вопросов про отзыв на фильм "Зоя" про Зою Космодемьянскую. Еще не смотрел. Как появится на торрентах, посмотрю, напишу о впечатлениях. Каких-либо рецензий и отзывов на тему еще не читал, так что какого-то мнения пока нет. Из опыта знакомства с отечественным кино про войну, большинство попыток снять что-то путное на тему Великой Отечественной Войны заканчиваются различным позорищем (не говоря уже об опусах, где изначально стояла цель нагадить).. Изредка бывают исключения вроде "Брестской крепости". Посмотрим, как оно будет на этот раз.

PS5. Относительно вопросов – почему не писал про победу Есипенко над Карлсеном в Вейк-ан-Зее. Не хотел нахваливать раньше времени. Как верно заметил Шипов, парня перехвалили валом славословий, после чего он одноворотно слил Тари (полезный урок).

Но потом собрался и успешно финишировал, заняв 3-е место в очень зубастой кампании, выше Карлсена, Каруаны, Вашье-Лаграва, Фируджи и прочих. Россию можно поздравить с новым крепким семисотником. Причем видно, что Есипенко есть куда расти.

Драматическую и по своему дурацкую развязку супер-турнира в Вейк-ан-Зее смотрите в обзоре Сергея Шипова.

Гири конечно фатально не повезло. Шипов же как обычно классно отработал весь турнир, смотрел почти все трансляции.

Теперь фиг знает, когда там будет столь же солидный супертурнир с живыми участниками. Коронавирус успешно загнал шахматы в онлайн, но ФИДЕ не теряет надежды таки провести 2-й круг турнира претендентов весной в России.

Персонально у меня 7 февраля должен начаться Чемпионат Севастополя по классическим шахматам (плюс там еще планируют первенство города по рапиду и блицу). Так что в феврале шахматы будут отжирать часть свободного времени и писать буду несколько меньше. Если конечно в связи с коронавирусом его снова не отложат на когда-нибудь.

PS6. Относительно вчерашних славословий Ельцину. В моем личной рейтинге, он занимает уверенное 2-е место среди самых мерзотных правителей страны XX века – между Горбачевым и Николаем II. И тут вряд ли когда-то что-то изменится. Строить будущее страны вокруг таких фигур – своеобразная форма исторического мазохизма и программирование следующей исторической неудачи.

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