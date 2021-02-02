Простота — хуже воровства – Личное мнение

02.02.2021, 11:50, Разное

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Главная беда России — никто не хочет работать. Лежишь на печи, потом идёшь за водой, а в колодце — щука. И всё, Емеля — на лимузине. Женщина красивая рядом, дом — в достатке.

Все хотят быть блогерами в Тик-Токе. Ничего не делать, грести деньги лопатой. А работают официантами, консультантами, менеджерами. Спросишь их что-то — не знают.



Фото: Соцсети

Я так скажу: хорошо, что случилась пандемия, и всех бездельников выгнали по домам.

Однако, они не сдаются. Хотите ржаку? Сейчас будет.

Один товарищ набирает персонал, ищет себе квалифицированных служащих. И что вы думаете? Приходят, у нас есть такие. За время на карантине они прошли какие-то курсики в интернетиках. Приносят даже сертификаты — мол, мы умные!

При собеседовании вдруг выясняется, что бумажки с курсами есть, а вот умений и знаний нет. Протупили перед компьютером пару неделек, получили онлайн дипломчик, но толку-то? Его тоже нет.

Нет, я — за онлайн-обучение и за дополнительное образование, поймите правильно. Век живи, век учись и зарплата будет выше. Но именно учись, а не бей баклуши! Не получится так, чтобы ничего не делать, но получить хорошую должность.

Товарищ мой рассказывает, что никогда не видел такого наплыва соискателей с доп.дипломами. Каждый первый — со свежей корочкой, с двумя, с тремя. Но так никого и не нанял — бумажка о завершении обучения иностранному присутствует, а вот говорить на английском соискатель не может.

Лень учиться. Что хуже — привычная лень усугубляется и качеством образования. Сама система образования — что школьная, что институтская, что дополнительная для взрослых — почему-то совершенно не берёт во внимание личные характеристики обучающихся. Есть утверждённые предметы, есть система оценок, а индивидуальный подход отсутствует.

Результаты — соответствующие: после 10 лет изучения английского в школе на нём мало кто говорит. Да и после курсов для взрослых — тоже, знаете ли, видала я много тех, для кого Ландан — из зе кэпитал оф ГрейтБритан, и кто может лишь спикать фром зе харт ин Инглиш.

А что такое современный человек без свободного английского? Это, в первую очередь, те несчастные, которые зарабатывают гораздо меньше, чем могли бы.

Сейчас специалисты в разных сферах со знанием английского крайне востребованы на рынке фрилансеров: работай себе дома или, вообще, на Бали, получай доход в долларах или евро. Живи — радуйся!



Фото: istockphoto.com

Но нет: не зная английского, вы таскаетесь в грустный офис на грустную работу, получая грустные российские рубли.

Мой вам добрый совет: оторвите вялые жопы от пропуканных диванов, выучите английский и начните уже зарабатывать бодрые, весёлые деньги!

Выучить английский — легко, если подход — правильный. Ваше желание плюс правильная система обучения, и всё получится!

В школе иностранных языков ALIBRA SCHOOL практикуют индивидуальный подход к каждому ученику. Тут учат не для корочки, а языку. Всего через 5 месяцев благодаря уникальной методике вы сможете говорить на английском грамотно и уверенно!

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Лучше усваиваете материал, когда лежите дома с ноутом на животе? Так тоже — можно!

Любите заниматься в группе или один-на-один с преподавателем? Вам доступен любой вариант!

Занимайтесь с преподавателем, на онлайн-платформе ALIBRA ONLINE и через мобильное приложение ALIBRA SKY. В ALIBRA SCHOOL есть всё, чтобы сделать ваше обучение комфортным и эффективным.

Поймите: вы не говорите по-английски не потому, что вам не даются иностранные языки, а потому, что вас неправильно обучали.

У вашего ребёнка — трудности с английским? Это не значит, что вы родили тупицу. Это значит, что к вашему чаду не подобрали подход с учётом его особенностей.

Приходите в ALIBRA SCHOOL: подарите себе шанс на более высокий уровень жизни. И детей приводите: жить в 21 веке без знания английского — всё равно, что на лошадях ездить. Вроде, и можно, но далеко не уедешь.

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