Армения подала против Азербайджана межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

02.02.2021, 11:38, Новости дня

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Правительство Армении подало против Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека, обвиняя Баку в нарушении ряда конвенций в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, сообщили в армянском представительстве в ЕСПЧ.

«Первого февраля правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека из-за конвенционных нарушений во время развязанной 44-дневной войны и в последующий период… Это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

В частности, как заявили в представительстве, правительство Армении настаивает на том, что Азербайджан нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование и ряд других прав.

«В жалобе в числе других подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (самоназвание Карабаха), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ», – отмечается в сообщении.

В январе Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, пострадавших в результате «военной агрессии Армении».