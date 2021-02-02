 

Сборные РФ по лыжным видам спорта решили выступать на ЧМ под флагом ОКР

02.02.2021, 11:38, Новости дня
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Сборные РФ по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу будут выступать на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России, сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ Елена Вяльбе.

В Ассоциацию лыжных видов спорта РФ входят пять федераций – Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда РФ и Федерация фристайла России.

«Все сборные РФ из Ассоциации лыжных видов спорта РФ будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием RSF – Russian Ski Federation. Утвержден флаг Олимпийского комитета России. По поводу гимна наших команд FIS (Международная федерация лыжного спорта) ждет разрешения или запрета от МОК и ВАДА на использование «Катюши». Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары (мелодию) FIS», – передает РИА «Новости» слова Вяльбе.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.



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