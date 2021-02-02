Сборные РФ по лыжным видам спорта решили выступать на ЧМ под флагом ОКР

02.02.2021, 11:38, Новости дня

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Сборные РФ по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу будут выступать на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России, сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ Елена Вяльбе.

В Ассоциацию лыжных видов спорта РФ входят пять федераций – Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда РФ и Федерация фристайла России.

«Все сборные РФ из Ассоциации лыжных видов спорта РФ будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием RSF – Russian Ski Federation. Утвержден флаг Олимпийского комитета России. По поводу гимна наших команд FIS (Международная федерация лыжного спорта) ждет разрешения или запрета от МОК и ВАДА на использование «Катюши». Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары (мелодию) FIS», – передает РИА «Новости» слова Вяльбе.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

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