 

Мнение: Нельзя войти в одну реку…

02.02.2021, 11:28, Разное
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Я видел сравнения нынешних протестов 23 и 31 января с событиями 11-12 года, которые принято называть «болотными».

Любое сравнение и любые аналогии – штука условная, так как исторический контекст изменчив, а потому внешне похожие события оказываются иными по содержанию. Но есть и принципиальное отличие. Тогда, в феврале 12, власть пошла на ответный ход, организовав митинг на Поклонной. Бюджетники, автобусы, прокремлевские квази-оппозиционеры в стилистике «красный верх-чёрный низ». Всё как вы любите.

Сегодня никакого ответа, кроме прямого террора, нет и не ожидается. Можно рисовать любые рейтинги и данные опросов, и даже верить им. Но рискнуть на ответный «путинг » – это уже за гранью возможностей. Ну, то есть рискнуть можно, но вот какой на выходе будет результат – это вопрос, ответа на который у кремлевских нет. А потому чего тут думать – только террор.

Источник: Эль Мюрид



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