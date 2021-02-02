Мнение: Как правильно снижать цены

02.02.2021, 11:22, Разное

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Читатели прислали ссылку на крик души, на печальные и предсказуемые последствия лобовой регуляции цен на лекарства. Я ничуть не удивлён. Даже робкие попытки воткнуть отвёртку в рыночный механизм почти всегда заставляют потребителей страдать:

https://www.facebook.com/bavyrin/posts/3962255653834012

Есть такой препарат − эуфиллин (аминофиллин). Входит в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших), выписывается астматикам, стоит копейки − 20 рублей за 30 таблеток. Вынужденно принимаю эуфиллин уже много лет.

Сегодня столкнулся с тем, что купить его в Москве более невозможно. Ближайшее место, где эуфиллин в таблетках обнаруживают аптечные поисковики, это город Луховицы. А чуть более дорогой импортный аналог теотард не найден мною вообще нигде.

Поиск по новостям показал, что еще в декабре препарат исчез в регионах − Тюмень, Сызрань, Пенза, Екатеринбург, Псков. Местные журналисты пишут одно и то же: из-за максимальной закупочной цены, установленной правительством, его – жизненно необходимый и важнейший – попросту снимают с производства.

Например, представители Усолье-Сибирского химфармзавода заявили ресурсу «Такие дела», что предельная отпускная цена на эуфиллин на 65% ниже его себестоимости.

Для меня и еще нескольких десятков или даже сотен тысяч соотечественников вопрос встал неожиданно и остро: без этой копеечной химии легкие иногда отказываются работать. Пока еще эуфиллин есть в ампулах, соответственно, нет другого выхода, кроме как учиться ставить себе уколы, от чего меня Господь всю жизнь успешно берег, пока правительство не позаботилось обо мне и не запретило таблеткам по 20 рублей стоить 35 рублей.

Правительство обязано следить в том числе и за ценами — без жёсткого надзора государства рынок работать не может. Однако это должна быть не варварская установка фиксированных цен, как при социализме, и не средневековое лицензирование каждого чиха, как в США, а тонкая настройка пошлин, налогов и тому подобных косвенных инструментов.

В России, конечно, не всё так плохо, как в Америке, где некоторые уже делают себе операции на дому, чтобы не обанкротиться от госпитальных счетов, однако проблем с лихвой хватает и у нас. Я лично регулярно вижу, как многие проверенные лекарства исчезают из аптек, так как спрос на них недостаточно высок, чтобы поставщикам имело смысл тратить деньги на преодоление бюрократических барьеров.

Есть очевидные меры, при помощи которых государство могло бы резко улучшить ситуацию с лекарствами:

1. Запрет откровенно шарлатанских снадобий типа БАДов по пять тысяч рублей или гомеопатии.

2. Выселение лекарств с недоказанной эффективностью в особый позорный угол, снабжение таких лекарств запугивающими наклейками «не является лекарством», как на сигаретах.

3. Требование указывать на упаковках крупными буквами действующее вещество, и только мелкими — фирму-производителя или торговую марку.

4. Требование не только иметь в ассортименте дешёвый аналог для каждого продаваемого лекарства, но и сообщать о нём покупателям:

— Дайте мне аспирин.

— Есть за 15 рублей от Таблетпрома, есть за 500 рублей от Буйера. Вам какой?

5. Снятие юридической защиты с лекарств, которые не поставляются в Россию. Пфрезер не хочет продавать в России свой Ухокрутин? Тогда пиратские аналоги ухокрутина могут продаваться в России на полностью законных основаниях.

Понятно, что крупные фармкомпании будут яростно сопротивляться подобным разумным мерам. Однако на то и нужно государство, чтобы бить лоббистов линейкой по пальцам, когда они пытаются надуть общество.

Кстати, продолжая тему здорового рынка, отличную практику внезапно предложила ИКЕЯ. Теперь производитель мебели будет продавать запчасти к своим столам и диванам:

https://lenta.ru/news/2021/01/25/ikeazapas/

Вы знаете, я не люблю ИКЕЮ — она слишком увлекаются удешевлением товаров, экономит по-дурному, «на спичках». Я бы предпочёл, например, заплатить за условную кровать на 10% больше, но получить при этом дополнительный ряд ножек, чтобы она не ломалась при весьма умеренных нагрузках.

Вместе с тем запчасти к товарам — это великолепная идея. На мой взгляд, государству давно уже пора активнее работать в этом направлении. Автомобили, к примеру, должны иметь срок службы как минимум в 25 лет, при этом автопроизводители обязаны всё это время обеспечивать автовладельцев запчастями по разумной цене. То же самое относится и к мобильникам с планшетами: они должны легко разбираться и ремонтироваться, аккумуляторы к ним должны иметь стандартный размер.

Конкуренция возможна, когда есть правила. Зритель чётко видит, кто победил, если спортсмены прыгают в воду по свистку, длина дорожки — ровно 50 метров, ласты запрещены. Задача государства — разработать разумные правила и проконтролировать их выполнения. Остальное бизнес сделает сам.

Конечно, при этом никуда не денется главная проблема современного рынка: потребитель всё равно будет покупать не то, что ему надо, а то, что ему хочется. Однако это уже тема для отдельного разговора.