 

Джоли показала британскому глянцу свой дом и рассказала о тяжелом периоде жизни

02.02.2021, 11:20, Новости дня
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Американская актриса Анджелина Джоли снялась в фотосессии для мартовского номера британского издания Vogue. Фото актрисы 1 февраля опубликованы на странице глянца в Instagram. 

Съемки проходили в Лос-Анджелесе в доме Джоли, где она живет вместе со своими шестью детьми.

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Публикация от British Vogue (@britishvogue)

Во время интервью актриса также показала, что лежит в ее сумочке.

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Публикация от British Vogue (@britishvogue)

Джоли призналась, что многие вещи в ее гардеробе хранятся не один год. По словам актрисы, наряду, в котором она запечатлена на веранде своего дома, шесть лет.

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Публикация от British Vogue (@britishvogue)

В интервью, опубликованном 1 февраля на сайте Vogue, Джоли призналась, что не может назвать нынешний период жизни счастливым. 

По словам актрисы, последние несколько лет были для нее тяжелыми, но сейчас все постепенно возвращается на свои места. 45-летняя Джоли подчеркнула, что с нетерпением ждет 50-летия, так как верит, что к этому моменту “достигнет успеха”.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: 19-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 12-летних Вивьен и Нокса. Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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