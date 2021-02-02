Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз

02.02.2021, 11:20, Новости дня

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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в Stories Instagram призналась, что перенесла операцию по удалению пупочной грыжи.

Гимнастка поделилась селфи-видео, снятом на больничной койке.

Скриншот: annarizatdinova / Instagram

По словам Ризатдиновой, диастаз возник из-за того, что во время беременности она не носила бандаж.

“После родов выпирал животик”, – отметила она.

Скриншот: annarizatdinova / Instagram

Гимнастка отметила, что, невзирая на то, что мышцы были накачанные, живот все равно выпирал.

Скриншот: annarizatdinova / Instagram

Диастаз – состояние, при котором увеличивается расстояние между прямыми мышцами живота.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). В 2017 году она стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

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