 

Мерилин Мэнсон отреагировал на обвинения в издевательствах со стороны бывшей невесты

02.02.2021, 11:20, Новости дня
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52-летний американский музыкант Мерилин Мэнсон отреагировал на заявление бывшей невесты, 33-летней американской актрисы Эван Рейчел Вуд, обвинившей его в многолетних издевательствах. Свой комментарий он разместил 2 февраля в Instagram.

“Мои интимные отношения всегда были по согласию с близкими по духу партнерами. Независимо от того, что некоторые теперь предпочитают искажать прошлое”, – заявил он. 

Артист отключил комментарии к публикации.

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Публикация от Marilyn Manson (@marilynmanson)

Вуд и Мэнсон встречались с 2006-го по 2008 год, а затем расстались. В январе 2010 года пара объявила о помолвке, а спустя девять месяцев ее расторгла. На момент знакомства с певцом актрисе было 19 лет, а Мэнсону – 39. В 2011 году Вуд заявила, что является бисексуалкой.

1 февраля 2021 года Вуд обвинила Мерилина Мэнсона в издевательствах, заявив, что не решалась сделать это раньше, так как жила “в страхе клеветы и возмездия”.

“Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком и ужасно оскорблял меня в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека”, – заявила она. 

В феврале 2018 года американская актриса Шарлин Йи обвинила певца в домогательствах. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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