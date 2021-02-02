 

Ученые: Три специфические кожные реакции могут указывать на коронавирус

02.02.2021, 11:14, Разное
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Ученые из Мадрида заявили, что на коронавирус могут указывать три специфические реакции, появившиеся на коже. Известно, что данные признаки нередко возникают раньше основных симптомов COVID-19.
О коронавирусе свидетельствует поражение кожи, похожее на обморожение и крапивницу. В ходе проведения исследования исследователи провели анализ данных пациентов разных возрастов. Информация об участниках бралась в самом начале пандемии COVID-19.

Результаты научной работы также показали, что присутствие вируса в эндотелиальных клетках запускает механизмы, провоцирующие воспалительные процессы и поражения дерматологического характера. В основном изменения на коже появляются на нижних конечностях тела. Между кожными проблемами и серьезностью болезни исследователи не обнаружили никакой взаимосвязи.

Источник: www.express.co.uk



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