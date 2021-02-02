Ученые нашли мощный магнетар с необычной активностью

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02.02.2021, 11:14, Разное
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Астрофизикам удалось обнаружить необычный магнетар со странной активностью. Из-за близкого расположения его магнитных полюсов объект иногда «переключается» в режим «пульсарного» излучения, но через некоторое время он возвращается в привычное состояние.
В марте 2020 года сотрудники австралийского Технологического университета Суинберн заявили об открытии магнетара Swift J1818.0-1607. Зафиксировать его удалось после яркой рентгеновской вспышки. А результаты дальнейшего исследования показали, что объект своим излучением больше напоминал пульсар. Однако позднее он словно «переключился» и его импульсы стали иметь «магнетарный» характер.

Для объяснения необычного поведения магнетара J1818 ученым пришлось воспользоваться теоретической моделью, предложенной полвека назад. Оказалось, что «переключение» магнетара обусловлено близким расположением его полюсов. Согласно модели они должны находиться в районе экватора. Из-за этого магнитное поле нейтронной звезды принимает форму подковы. В дальнейшем это предположение было подтверждено благодаря новым результатам наблюдений за объектом, полученным при помощи телескопа NICER, находящегося на борту МКС.

Источник: ekovolga.com



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