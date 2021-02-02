Кристина Асмус после развода запела песни Наташи Королёвой

02.02.2021, 11:14, Разное

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Популярная российская актриса Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым запела. Она исполнила песню Наташи Королевой, соответствующим роликом знаменитость поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Во время подготовки к новому съемочному дню Кристина Асмус устроила импровизированный концерт. Она пояснила о традиции, которая сложилась в коллективе: опоздавшие на репетицию должны петь. На обнародованном ролике Асмус исполнила композицию Наташи Королевой «Маленькая страна». Пользователи попросили звезду фильма «Текст» на брать пример с других знаменитостей, которые начали пробовать себя в качестве певиц после развода.

Кристина Асмус рассталась с Гариком Харламовым полгода назад, о своем решении разойтись знаменитости рассказали в социальных сетях. Сейчас бывшие супруги находятся в нормальных отношениях, они сохранили общение ради общей дочери Анастасии, которая отметила 8-летие месяц назад.

Источник: radiokp.ru