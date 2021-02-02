 

Мнение: Как боролись с эпидемиями в СССР

02.02.2021, 11:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О том, как была организована борьба с эпидемиями во время Великой Отечественной Войны на примере "запасной столицы СССР" в Куйбышеве.

Аннотация:

Когда речь заходит о войнах, то, как правило, в центре внимания будут – отступления, наступления и прочие боевые действия. А вот жизнь в тылу, по объективным причинам, читателей и зрителей интересует не так сильно. Ещё меньше говорят о такой специфической странице истории Великой Отечественной – эпидемиологическая обстановка в тыловых городах. В этом выпуске программы #левыйберег​ мы поговорим с кандидатом исторических наук Светланой Юсуповой о том, как боролись с эпидемиями в «Запасной столице» СССР – городе Куйбышеве.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / “Кинотавр-2020”: Чулпан Хаматова, Оксана Фандера и другие звезды на показах второго дня фестиваля

14.01 / Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа

30.11 / Мнение: А нужен ли России рост ВВП?

20.12 / В Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом

31.10 / Павел Дуров заявил о запуске собственного агрегатора такси «Телега»

07.12 / Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

05.08 / Мнение: Поездка

23.09 / «Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр»

07.08 / Мнение: ВСМ Москва-Петербург, первая арабская АЭС и рост числа наличных в России

06.07 / В Гидрометцентре прогнозируют резкое похолодание в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска