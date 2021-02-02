Мнение: О начале обратного отсчёта – осталось только 10 лет

02.02.2021, 11:04, Разное

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Это не алармизм, а чёткое понимание вектора происходящих событий. И объективных экономических законов тоже. Которые, к сожалению, сейчас играют уже против России.

Хотим мы все этого или нет, но энергопереход в развитых странах начался. Это означает, что при планировании своего будущего разумно исходить из того, что на его кульминацию осталось лет 15, быть может, чуть больше или чуть меньше. И что-то успеть сделать можно будет на горизонте лет 10, потом уже #поздно.

Процитирую своего давнего, ещё по #ЖЖ, френда.

Продумывая стратегию – свою личную, своего бизнеса, своей семьи и детей – отдавайте себе отчет в том, что:

– экономическое положение России в этом десятилетии будет последовательно ухудшаться;

– даже отдельные и достаточно короткие (ибо ограничены коротким циклом разработки сланцевой нефти) периоды относительно дорогой нефти будут минимально влиять на экономику и вообще никак не влиять на благосостояние населения, как не повлияли ни на то, ни на другое 2017 и 2018 гг., когда #нефть подорожала с 45 долл. за баррель в конце 2016 до 86 долл. в начале осени 2018,

– в конце десятилетия энергопереход мировой экономики и отказ мирового автопарка от ДВС как его важнейшая часть приведут сырьевую российскую экономику к краху, эквивалентному по масштабам краху советской экономики 1990-1992 гг.;

– население упадёт в «новые 90-е», которые будут лишь чуть лучше”«старых 90-х” и которые можно увидеть на примере января-февраля 2016 года, когда средняя зарплата упала ниже 300 долл., а пенсия устремилась к 150 долл.;

– пенсионная система страны сейчас уже разрушена последовательными волнами «реформ» 2013-2019 гг. и это еще не конец, дело ведется к тому, что бы население просто было вынуждено было работать до самой смерти, а покупательной способности пенсий хватало лишь на еду и оплату ЖКХ. Проще говоря, #пенсии не будет;

– в отличие от «старых 90-х» на вас будут давить налоги от которых просто невозможно будет укрыться (в этом суть «цифровизации» и этим она и ограничится), причём #налоги будут расти, а социальные расходы государства сокращаться;

– дефицит иностранной валюты во второй половине 2020-х приведёт к той или иной форме изъятия у населения его валютных сбережений и попытке убрать его с валютного рынка;

– спрос со стороны беднеющего полтора десятилетия подряд население будет «опрощаться», ему не нужны будут сложные финансовые продукты, кредитный бум закончится в силу гигантской закредитованности и отсутствия ликвидных залогов;

– в самом конце десятилетия курс рубля будет падать перманентно, как в первой половине 1990-х, дна у падения не будет;

– государственная #власть как в современной Венесуэле, будет сосредоточена в основном на защите самой себя, граждане будет предоставлены сами себе;

Потому, если вы собираетесь оставаться в России исходите из сценария катастрофы (когда речь идет о физическом выживании лучше перебдеть, чем недобдеть) и помните что таковая стандартно длится в России около 2 лет.

Тут можно добавить, что и спрос на природный газ тоже упадёт. Возможно, останутся химия и нефтехимия как предметы российского экспорта. Но это не точно. Более того, поскольку нефтегазовое сырьё в чистом виде станет не нужно, интерес к российской территории также упадёт. То есть, даже продать Дальний Восток китайцам а Сибирь американцам – не получится. Максимум, возьмут Байкал как источник пресной воды. И тот за долги.

То есть, валютные поступления резко снизятся, собственные #технологии импортозамещения не возникнут: весь способный их развивать частный #бизнес де-факто уничтожен силовиками, а вот аппетиты элит останутся прежними.

Исходя из такого сценария, какие бы три приоритетных задачи вы выделили бы для себя на ближайшие 10 лет, чтобы подготовиться к апокалипсису? Строить дом в деревне, покупать землю и гладкоствол? Искать запасные аэродромы за рубежом, переводить туда активы и перевозить семьи? Какой-то третий путь?

Или предпочтёте расслабиться и покориться неизбежному?

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