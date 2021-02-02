 

Коронавирус в России: за сутки выявили 16,6 тысячи новых случаев

02.02.2021, 10:54, Разное
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В оперативном штабе рассказали, что у 9,6% из новых больных нет ярко выраженных симптомов. За прошедший день выздоровели и покинули больницы 22 372 человека, умерли 539 пациентов.

Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Лидером по числу инфицированных является Москва. Прирост заразившихся в столице составил 1 701. Далее идет Санкт-Петербург, где выявили 1 484 больных.

На третьей строчке находится Московская область с 1 053 новыми случаями. За ней идут Нижегородская и Воронежская области, где диагноз поставили 459 и 371 жителю соответственно.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 3,8 миллиона человек. Полностью вылечились 3,3 миллиона граждан. Скончались от вызванных COVID-19 осложнений 74 тысячи пациентов.

В последние дни ситуация с заболеваемостью в стране стабилизируется. Однако расслабляться пока рано. Академик РАН Виталий Зверев предупредил россиян об угрозе третьей волны коронавируса.

С 18 января в России была запущена массовая вакцинация. Возможность сделать прививку получили все категории граждан. По прогнозам Минздрава, к концу этого года вакцинацию пройдет около 60% населения страны.

Власти просят россиян не забывать и об элементарных правилах защиты от COVID-19. В общественных местах (транспорте, магазинах) нужно носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.



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