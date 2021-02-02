Главу штаба Навального и его юриста арестовали в Уфе

02.02.2021, 10:44, Новости дня

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Суд Уфы арестовал на 10 суток главу городского штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву и юриста штаба Федора Телина за организацию несогласованной акции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

«Кировский районный суд Уфы рассмотрел административные материалы об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления в отношении Чанышевой и Телина и назначил им административный арест на 10 суток», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Несогласованные акция прошли в минувшее воскресенье в ряде российских городов, в том числе в Уфе. После несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.

МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.