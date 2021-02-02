 

Главу штаба Навального и его юриста арестовали в Уфе

02.02.2021, 10:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Суд Уфы арестовал на 10 суток главу городского штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву и юриста штаба Федора Телина за организацию несогласованной акции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

«Кировский районный суд Уфы рассмотрел административные материалы об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления в отношении Чанышевой и Телина и назначил им административный арест на 10 суток», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Несогласованные акция прошли в минувшее воскресенье в ряде российских городов, в том числе в Уфе. После несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.

МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Помпео допустил возможность запрета TikTok в США

22.01 / “Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно”. Известный ведущий рассказал о своей семье

22.07 / Захватившего заложников в Луцке обвинили по трем статьям

03.09 / Стычки между военными США и России не прекратятся, пока Трамп не даст Москве «агрессивный» отпор

16.09 / Больного COVID-19 Кернеса перевозят в Германию – СМИ и соцсети

11.10 / Экс-президент Польши – моя страна не сделала всего необходимого для примирения с Украиной

31.07 / Для нового приговора Кокорину и Мамаеву вспомнили про «забытый» стул

24.06 / В “Нацкорпусе” заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией

04.07 / В двух префектурах на юго-западе Японии эвакуируют 203 тысячи человек из-за ливней

08.01 / Член Конгресса США использовала слова Гитлера в своем выступлении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска