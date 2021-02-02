Минцифры разъяснило порядок включения софта в реестр российского ПО

02.02.2021, 10:44, Новости дня

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Разработчикам после обновления программных продуктов не нужно будет повторно подавать заявку для включения в реестр российского программного обеспечения (ПО), говорится в сообщении Минцифры.

«При выпуске новой версии программы производителю не требуется повторно подавать заявку на включение в реестр – такое решение было принято на экспертном совете по программному обеспечению при Минцифры России. Ранее представители компаний-разработчиков обращались в ведомство с просьбой дать разъяснение по порядку действий производителей в таких ситуациях», – передает ТАСС сообщение министерства.

Исключением являются версии программного обеспечения, обладающие различными функциональными характеристиками и, как следствие, относящиеся к разным классам ПО, а также построенные на различных технологических стеках. Также новую заявку необходимо подать, если исключительные права на версии программного обеспечения принадлежат различным правообладателям.

«Включение продукта в реестр российского ПО – условие для получения льготы по НДС (0% вместо 20%). После объявления президентом РФ о беспрецедентных налоговых условиях для ИТ-отрасли количество заявок увеличилось в несколько раз. Наша задача сегодня – сделать процедуру включения в реестр максимально понятной, прозрачной и эффективной», – прокомментировал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах.

Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. рублей, а юридических – до 200 тыс. рублей.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли.

В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу отложить вступление в силу закона, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. В конце ноября депутаты Госдумы подготовили законопроект о переносе сроков обязательной предустановки ПО на 1 апреля следующего года.

В итоге срок предустановки перенесли с 1 января на 1 апреля 2021 года.