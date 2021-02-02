 

США пригрозили Мьянме санкциями за военный переворот

02.02.2021, 10:26, Новости дня
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Вашингтон пересмотрит санкционный режим против Мьянмы из-за военного переворота в этой стране, сказано в заявлении президента США Джо Байдена, которое опубликовано на сайте Белого дома 1 февраля.

Байден назвал события в азиатской стране прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству права.

“Соединенные Штаты отменили санкции в отношении Мьянмы в связи с ее прогрессом на пути к демократии”. Изменение этого курса и поворот назад потребует немедленного пересмотра наших законов о санкциях и санкционных органах и принятия соответствующих мер”, – предупредили в Белом доме.

Вашингтон считает задержание главы правящей партии Мьянмы (Национальная лига за демократию), государственного советника и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Вин Мьина и других членов политического руководства прямой атакой на переход страны к демократии и верховенству права.

“В условиях демократии сила никогда не должна подавлять волю народа и пытаться аннулировать результаты выборов, которые заслуживают доверия. В течение десятилетия народ Бирмы работал над проведением выборов, гражданским управлением и мирной передачей власти. Этот прогресс следует уважать”, – напомнили в Вашингтоне.

Байден в своем обращении призвал международное сообщество усилить давление на военных Мьянмы, чтобы заставить их отказаться от захвата власти, освободить задержанных политиков и активистов, отменить ограничения на телекоммуникации и воздержаться от насилия против граждан.

“Мы будем работать с нашими партнерами во всем мире и в регионе, чтобы поддержать восстановление демократии и верховенство закона, а также привлечь к ответственности виновных в свержении демократических преобразований”, – заявил Байден.

Военные в Мьянме 1 февраля устроили переворот, отстранив от власти правительство лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии “Национальная лига за демократию” (НЛД) Аун Сан Су Чжи. Утром задержаны также другие руководители партии НЛД и члены правительства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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