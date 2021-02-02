 

Ученые установили причину загадочной смерти морских львов в Калифорнии

02.02.2021, 10:20, Разное
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Ученым удалось выяснить, по какой причине в течение десяти лет калифорнийские морские львы умирали от странных онкологических заболеваний. Всему виной оказались токсические и химические отходы, а также продукты нефтепереработки и пестициды, попадавшие в зоны их обитания.
Изучением скончавшихся от рака морских львов совместно занимались патологи, вирусологи, химики и генетики. Результаты их исследования показали, что у склонных к раку или уже умерших от онкологии животных в жире была выявлена высокая концентрация ДДТ, ПХБ и иных химических веществ. В итоге это становились причиной развития рака, вызванного вирусом герпеса.

Сотрудница Калифорнийского университета в Дэвисе Фрэнсис Гулланд отметила, что выбрасывать отходы вдоль калифорнийского побережья запретили еще в 1972 году. Но с тех пор то, что от них осталось все еще скапливается в ворвани (жировой ткани) морских львов. Эти звери предрасположены к накоплению токсинов в жире. Когда им не хватает пищи, животные начинают использовать в качестве источника энергии жировые запасы, но они их фактически и убивают.

Из-за похожей проблемы на грани исчезновения оказались пеликаны в штате Луизиана. Нефтедобыча в дельте Миссисипи привела к загрязнению окружающей среды и росту смертности птиц.

Источник: www.mk.ru



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